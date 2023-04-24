В Бурятии на майские праздники введут режим повышенной готовности

В Бурятии в предстоящие майские праздники территориальная подсистема РСЧС будет переведена в режим повышенной готовности. Такое решение принято сегодня на очередном заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров под руководством заместителя председателя правительства Бурятии Петра Мордовского, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В республике с начала года зарегистрировано 296 загораний сухой травы, в результате которых огнем пройдено более 3670 гектаров сельхозугодий и земель иных категорий. За аналогичный период 2022 года было зафиксировано 310 случаев загораний сухой травы, площадь пожаров составляла немногим более 1000 гектаров.По сравнению с прошлым годом количество загораний уменьшилось на 4,5%, но площадь, пройденная огнем, выросла в 3,6 раза.«Пожары продолжают возникать из-за палов сухой травянистой растительности. Люди не понимают, что такими действиями могут довести до трагедии. Из-за палов травы сгорает не только лес, но и населенные пункты. . Необходимо усилить профилактику и донести до каждого жителя населенного пункта на сходе или в индивидуальной беседе то, что категорически запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор в населенных пунктах и на землях сельхозназначения. Важно, чтобы люди поняли - за нарушения правил пожарной безопасности есть ответственность. И к этой ответственности будут привлечены все нарушители!» - отметил Петр Мордовской.В связи с повышением температурного фона, а также неустойчивой ветреной погодой зампред дал поручения главам муниципальных образований и руководителям республиканских ведомств провести комплекс предупредительных мер.В частности: усилить работу патрульных, патрульно-контрольных и патрульно-маневренных групп; усилить информационную работу по противопожарной агитации населения; увеличить оперативность реагирования сил и средств территориальных подсистем РСЧС на возникающие лесные и ландшафтные пожары.Фото: МЧС