Общество 25.04.2023 в 07:46

В Улан-Удэ привели в порядок могилы известных людей

Шефство над их захоронениями берут учреждения культуры
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В Улан-Удэ привели в порядок могилы известных людей

В Улан-Удэ на Заудинском кладбище проведены работы по восстановлению и надлежащему уходу за могилами почетных граждан города. Многие учреждения культуры откликнулись на призыв привести такие могилы в порядок, сообщил Комитет городского хозяйства.

 «Проведена большая работа коллективом Этнографического музея народов Забайкалья, который взял шефство над захоронением семьи Михаила и Екатерины Танских, внесших значительный вклад в медицину и образование Bepxнeyдинcка и мoлoдoго Улaн-Удэ. Сотрудники музея убрали сухую траву, покрасили памятник, заменили и расширили ограду. Некоторые учреждения культуры заключили договор на содержание, некоторые самостоятельно ухаживают за захоронениями», – рассказала директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина.

 Комитет городского хозяйства совместно с МАУ «Специализированная служба» ежегодно прибирает могилу полевой медсестры Екатерины Радченко.

 Сухую траву, мусор убрали и на могилах таких известных личностей, как Африкан Бальбуров, Даширабдан Батожабай, Давид Левинский, Хоца Намсараев, Цыренжап Сампилов, Чимит Цыдендамбаев и др.

 Напомним, Заудинское кладбище основано в 1917 году, является одним из старейших в городе. Здесь покоится прах многих выдающихся людей, имена которых сегодня носят школы, театры, музеи, улицы Улан-Удэ.

 В Радоницу, день особого поминовения усопших, во всех храмах Улан-Удэнской и Бурятской епархии будут совершаться заупокойные богослужения, сообщила пресс-служба епархии.

Фото: ulan-ude-info.ru и prespravoslavnaya-buryatiya.ru

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православие мэрия Радоница

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