Общество 25.04.2023 в 10:29

В Бурятии почти на 70% вырос туризм в «Заповедном Подлеморье»

Зимой посетителями Баргузинского заповедника, Забайкальского нацпарка и Фролихинского заказника стали 9,5 тыс человек
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В Бурятии почти на 70% вырос туризм в «Заповедном Подлеморье»
В Бурятии в первые нынешнего года посетителями Баргузинского заповедника, Забайкальского национального парка и Фролихинского заказника стали 9,5 тыс человек. Это на 69% больше, чем в прошлом году, сообщили в «Заповедном Подлеморье», объединенной дирекции этих ООПТ.

Что интересного и нового увидели их гости этой зимой? В январе около визит-центра «Парк дикой природы» вырос снежный лабиринт, созданный при поддержке минтуризма Бурятии, ТИЦ «Байкал» и участии местного туристического сообщества, а также студентов Усть-Баргузинского филиала «Байкальского колледжа туризма и сервиса». С момента возведения объект стал точкой притяжения туристов. Самые любознательные юные посетители подолгу изучали интерактивные стенды, подготовленные «Заповедным Подлеморьем».

В обязательном порядке проведены работы по созданию ледовых переправ в акватории Чивыркуйского залива и отведению рыболовных участков. По одному новому участку открылись в Чивыркуйском и Баргузинском заливах, что также не могло не отразиться на количестве посетителей.

Не устает принимать комплименты по поводу нового лестничного марша в местности Монахово.Вынесенный за границы леса, он открывает посетителям вид на Чивыркуйский залив, перешеек и озеро Арангатуй.  

«Начался период подготовки к летнему туристическому сезону. Но основная стратегическая задача в работе отдела — раздвинуть или даже стереть границы сезонов, чтобы поддержать постоянный интерес к посещению подведомственных территорий», — подводит итоги Сергей Волков, заместитель начальника отдела развития туризма и рекреации ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Фото: zapovednoe-podlemorye.ru
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