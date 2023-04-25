В Улан-Удэ начали ремонтировать дорогу в микрорайон Забайкальский

- Сейчас ведутся работы по установке подпорной стенки для расширения разворотной площадки. Помимо ремонта самого дорожного полотна будет обустроена ливневая канализация и тротуары. Ремонтом занимается подрядная организация ООО «БСК», - рассказали в Комитете по строительству.





В Улан-Удэ стартовала ремонтная кампания по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в мэрии города, строители уже преступили к ремонту участка протяженностью 2,6 км по улице Совхозная.Рядом будет ремонтироваться подъездная дорога к новому детскому саду «Елочка» и строящейся школе на 360 мест.Всего в этом году в Улан-Удэ отремонтируют 23 участка дорог во всех трех районах города общей протяженностью более 24 км.Работы традиционно будут проводиться комплексно и в синхронизации с ресурсоснабжающими организациями, отметили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ