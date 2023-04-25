Общество 25.04.2023 в 10:48
В Улан-Удэ начали ремонтировать дорогу в микрорайон Забайкальский
Кроме ремонта дорожного полотна там обустроят ливнёвку и тротуары
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ стартовала ремонтная кампания по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в мэрии города, строители уже преступили к ремонту участка протяженностью 2,6 км по улице Совхозная.
Рядом будет ремонтироваться подъездная дорога к новому детскому саду «Елочка» и строящейся школе на 360 мест.
Всего в этом году в Улан-Удэ отремонтируют 23 участка дорог во всех трех районах города общей протяженностью более 24 км.
Работы традиционно будут проводиться комплексно и в синхронизации с ресурсоснабжающими организациями, отметили в мэрии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Сейчас ведутся работы по установке подпорной стенки для расширения разворотной площадки. Помимо ремонта самого дорожного полотна будет обустроена ливневая канализация и тротуары. Ремонтом занимается подрядная организация ООО «БСК», - рассказали в Комитете по строительству.
Рядом будет ремонтироваться подъездная дорога к новому детскому саду «Елочка» и строящейся школе на 360 мест.
Всего в этом году в Улан-Удэ отремонтируют 23 участка дорог во всех трех районах города общей протяженностью более 24 км.
Работы традиционно будут проводиться комплексно и в синхронизации с ресурсоснабжающими организациями, отметили в мэрии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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