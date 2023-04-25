Общество 25.04.2023 в 11:14

В Забайкалье сельчанин убил безногого брата

Он приехал к нему в гости, они выпивали, но поссорились
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Текст: Номер один
В Забайкалье сельчанин убил безногого брата
В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего жителя села Ломы Сретенского района. Он обвиняется в «убийстве лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.

По версии следствия, 17 ноября прошлого года обвиняемый в ходе ссоры убил своего дальнего родственника 1964 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртного. Обвиняемый гостил у своего двоюродного брата, имеющего инвалидность в связи с ампутацией обеих ног. Мужчины повздорили и обвиняемый, пользуясь беспомощным в силу физического состояния положением родственника, дважды ударил его ножом в шею. От полученных ранений 58-летний мужчина скончался на месте.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом преступлении. Он  заключен под стражу. В соответствии с выводами судебной психолого-психиатрической экспертизы злоумышленник признан способным отдавать отчет своим действиям.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По действующему законодательству обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото: pixabay.com
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