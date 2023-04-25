В Забайкалье сельчанин убил безногого брата

В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего жителя села Ломы Сретенского района. Он обвиняется в «убийстве лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.По версии следствия, 17 ноября прошлого года обвиняемый в ходе ссоры убил своего дальнего родственника 1964 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртного. Обвиняемый гостил у своего двоюродного брата, имеющего инвалидность в связи с ампутацией обеих ног. Мужчины повздорили и обвиняемый, пользуясь беспомощным в силу физического состояния положением родственника, дважды ударил его ножом в шею. От полученных ранений 58-летний мужчина скончался на месте.В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом преступлении. Он заключен под стражу. В соответствии с выводами судебной психолого-психиатрической экспертизы злоумышленник признан способным отдавать отчет своим действиям.Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По действующему законодательству обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Фото: pixabay.com