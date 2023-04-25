Общество 25.04.2023 в 12:38

В Улан-Удэ состоится международный фестиваль школьной лиги КВН

Мероприятие посвящено теме сохранения озера Байкал
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ состоится международный фестиваль школьной лиги КВН
27 апреля в Актовом зале БГУ состоится международный Фестиваль Школьной Лиги КВН РБ "Молодо-Зелено" посвящённый теме сохранения озера Байкал. В Бурятию приедет команда из Монголии. Она сразится с сильнейшими детскими коллективами в юморе.  

Билеты всем любителям юмора можно приобрести бесплатно, записавшись заранее по тел.: 8914 847 63 70 и 8 924 656 81 41. 

Организаторы мероприятия: АНО СОБЫТИЕ, БГУ и Движение первых.

Возрастное ограничение 6+

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с 19 по 25 апреля

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