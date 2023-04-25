В Улан-Удэ состоится международный фестиваль школьной лиги КВН

27 апреля в Актовом зале БГУ состоится международный Фестиваль Школьной Лиги КВН РБ "Молодо-Зелено" посвящённый теме сохранения озера Байкал. В Бурятию приедет команда из Монголии. Она сразится с сильнейшими детскими коллективами в юморе.Билеты всем любителям юмора можно приобрести бесплатно, записавшись заранее по тел.: 8914 847 63 70 и 8 924 656 81 41.Организаторы мероприятия: АНО СОБЫТИЕ, БГУ и Движение первых.Возрастное ограничение 6+