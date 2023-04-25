В Улан-Удэ запрет на посещение лесов продлили до 14 мая

Патрулирование городских лесов, в том числе в выходные и праздничные дни, для выявления и пресечения нарушений, продолжится, предупредили в мэрии.





Напомним, запрет на посещение городских лесов ввели в Улан-Удэ с 5 апреля.



В Улан-Удэ из-за действующего в республике особого противопожарного режима продлен запрет на посещение городских лесов до 14 мая, сообщили в мэрии. Исключением являются работы, связанные с охраной лесов от пожаров, воспроизводству лесов и уходу за ними, а также аварийно-спасательные работы.«В лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, приготовление пищи на открытом огне и углях», - напомнили в администрации Улан-Удэ.Ограничения не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение островов Комсомольский, Богородский, футбольного поля на Верхней Березовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей, здравниц.Фото: мэрия Улан-Удэ