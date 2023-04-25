Общество 25.04.2023 в 13:23
В Улан-Удэ запрет на посещение лесов продлили до 14 мая
Ограничения не распространяются только на несколько мест
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ из-за действующего в республике особого противопожарного режима продлен запрет на посещение городских лесов до 14 мая, сообщили в мэрии. Исключением являются работы, связанные с охраной лесов от пожаров, воспроизводству лесов и уходу за ними, а также аварийно-спасательные работы.
«В лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, приготовление пищи на открытом огне и углях», - напомнили в администрации Улан-Удэ.
Ограничения не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение островов Комсомольский, Богородский, футбольного поля на Верхней Березовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей, здравниц.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«В лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, приготовление пищи на открытом огне и углях», - напомнили в администрации Улан-Удэ.
Ограничения не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение островов Комсомольский, Богородский, футбольного поля на Верхней Березовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей, здравниц.
Патрулирование городских лесов, в том числе в выходные и праздничные дни, для выявления и пресечения нарушений, продолжится, предупредили в мэрии.
Напомним, запрет на посещение городских лесов ввели в Улан-Удэ с 5 апреля.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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