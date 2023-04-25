Дамба Аюшеев остается главой Буддийской традиционной Сангхи России

Сугунды - общие собрание Буддийской традиционной Сангхи России приняло сегодня отчет главы Буддистов России XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева и продлило его полномочия на пять лет, сообщила пресс-служба БТСР.Решение принято единогласно (210 голосующих священнослужителей и мирян). Они представляли 49 дацанов и дуганов.Накануне Хамбо лама Дамба Аюшеев отчитался перед большим собранием ширээтэ лам (настоятелей буддийских монастырей) Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР). Отчет главы буддистов России включал в себя доклад о жизни Сангхи за прошедшие пять лет, на которые пришлись эпидемия коронавирусной инфекции, начало специальной военной операции, что, безусловно, наложило отпечаток на деятельность БТСР.Когда собрание ширээтэ лам принимает отчет главы буддистов России, то оно имеет право вынести на Сугунды предложение о продлении срока полномочий Пандидо Хамбо Ламы еще на пять лет. В работе съезда принимали участие по пять человек от каждого дацана: трое лам, включая ширээтэ ламу и двух штатных лам, а также - двое мирян.Также с отчетом выступали контрольно-ревизионная комиссия Буддийской традиционной Сангхи России и главный бухгалтер БТСР.Дамба Бадмаевич Аюшеев родился 1 сентября 1962 году в с. Верхний Шергольджин Красночикойского района Читинской области (ныне - Забайкальский край).В 1980 г. окончил Петровск-Забайкальское педагогическое училище (ныне - профессионально-педагогический техникум) по специальности «физическая культура». После этого несколько месяцев время работал учителем физкультуры в средней школе в с. Кункур Агинского Бурятского автономного округа (ныне - Забайкальский край) и был призван в армию. После службы вернулся в школу. Кроме физкультуры, преподавал также начальную военную подготовку. В этот период начал активно интересоваться буддизмом и в 1983 г. по направлению Агинского дацана поступил в Буддийский университет им. Дзанабадзара (Улан-Батор, Монголия). В 1988 г. окончил его, специализировался по тибетской медицине. В течение года по поручению Центрального духовного управления буддистов СССР был куратором советских студентов, обучавшихся в Буддийском университете.Затем год работал эмчи-ламой (врачом тибетской медицины) в Иволгинском дацане (буддийский монастырский комплекс и центр религиозного обучения; Республика Бурятия).В 1991 г. назначен ширээтэ ламой (настоятелем) старейшего дацана на территории современной Бурятии – «Балдан Брэйбун» в с. Мурочи Кяхтинского района. В годы его руководства на территории комплекса были проведены масштабные реставрационные работы, в частности заново отстроен его Цокчен дуган (главный храм).28 апреля 1995 г. Дамба Аюшеев был избран на альтернативной основе председателем Центрального духовного управления буддистов России (ЦДУБ РФ), приняв титул ХXIV Пандито Хамбо-ламы. В этот период ЦДУБ РФ, бывшая прежде централизованной организацией, постепенно распадалась на самостоятельные структуры, утрачивая финансовый и идеологический контроль над отдельными дацанами. На посту главы за четыре года сменилось трое Хамбо-лам.В 1996 г. на сугунды (съезде) буддистов был принят новый устав, в соответствии с которым ЦДУБ РФ было переименовано в Буддийскую традиционную сангху России (БТСР). Устав также подтвердил, что БТСР является правопреемницей ЦДУБ РФ. В июне 1998 г. БТСР прошла перерегистрацию в Министерстве юстиции. В настоящее время БТСР - крупнейшая буддийская организация в Бурятии и одна из самых многочисленных в России. В ее состав не входят буддийские общины Тувы и Калмыкии - регионов, где буддизм также является традиционной религией.Хамбо-лама Аюшеев переизбирался на пост главы на съездах БТСР в 2003, 2008, 2013 гг.Со 2 августа 1995 г. является членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. С 23 декабря 1998 г. входит в президиум Межрелигиозного совета России. С 3 марта 2004 г. входит в президиум Межрелигиозного совета стран СНГ. В 2006-2010 гг. был членом Общественной палаты РФ первого и второго составов по квоте президента РФ.Награжден орденами Дружбы (2013), "Полярная звезда" (Монголия, 2011).Линия преемственности Пандито Хамбо лам России начинается с 1764 г., она не прерывалась, за исключением пика репрессий. Институт Пандито Хамбо Лам установлен в 1764 году императрицей Екатериной II. В должности главного над всеми ширээтэ ламами Восточной Сибири и Забайкалья был назначен лама Дамба Даржа Заяев. С этого момента буддизм Российской империи становится автокефальным (самостоятельным) от Тибета и Монголии.Фото: «Номер один»