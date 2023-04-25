В Бурятии поставлены на учет 40 новых бродяг

Сорок бездомных поставлено на учет в Информационный центр регионального МВД, 24 сняты с учета по различным основаниям. Таков один из итогов оперативно-профилактического мероприятия «БОМЖ-2023», которое с 18 по 21 апреля проведено МВД Бурятии, сообщила пресс-служба министерства.Полицейские отработали около 200 человек, систематически занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного места жительства. Основная масса – это мужчины. В настоящее время на централизованном учете в МВД значится более 400 лиц без определенного места жительства, при этом около 80% из них находятся на территории Улан-Удэ.Операция проводилась в целях предупреждения правонарушений и преступлений со стороны бродяг и в отношении них, своевременной постановки на централизованный учет лиц без определенного места жительства, осуществления контроля за их образом жизни.Сотрудники полиции проверяли торговые площади, рынки, теплотрассы, подвалы и чердаки жилых многоквартирных домов, а также иные места концентрации лиц, ведущих антиобщественный образ жизни. Доставленные в отделы полиции бомжи сфотографированы, дактилоскопированы, на них составлены опознавательные карты. С каждым проведены профилактические беседы, все проверены на причастность к совершенным преступлениям.К слову, за три месяца текущего года лица без определенного места жительства совершили семь преступлений, в 2022 году – 16 преступлений, которые, как правило, носят корыстный характер.Фото: «Номер один»