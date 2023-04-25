Общество 25.04.2023 в 16:23
Мэр Улан-Удэ проверил строительство детского сада на Мясокомбинате
Объект должны сдать до конца года
Текст: Константин Воронов
Ход строительства детского сада на 100 мест по улице Гармаева проверил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Работы там начались в феврале, сейчас подрядчик уже возвел фундамент здания.
Двухэтажный детский сад предусматривает игровые помещения, пищеблок, музыкальный класс. Здание строится по типовому проекту, разработанному на основе экономически эффективной проектной документации.
Срок завершения строительства детского сада – 1 декабря 2023 года.
Продолжается строительство еще двух детсадов - детский сад по улице Юности в Радужном рассчитан на 280 мест, а на Шишковке – на 240 мест.
В прошлом году в столице Бурятии в рамках нацпроекта «Демография» открылось пять детских садов - по ул. Боевой, в мкр Дивизионный, Забайкальский, на улицах Лермонтова и Конечная. В целом за три года по нацпроекту «Демография» в Улан-Удэ построено 19 дошкольных учреждений, благодаря чему актуальная очередь в детские сады сократилась в 15 раз.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Строительный сезон начался, и мы приступили к строительству еще трех новых детских садов – здесь, на улице Гармаева, в ДНТ «Перспектива» и в мкрн Шишковка. В график строительства полностью вошли, материалы закуплены, скомплектованы все необходимые ресурсы, люди есть. Все три подрядчика не вызывают сомнений, детсады уже строили. До конца года в городе появятся еще три детсада для наших детишек, - сказал мэр.
Двухэтажный детский сад предусматривает игровые помещения, пищеблок, музыкальный класс. Здание строится по типовому проекту, разработанному на основе экономически эффективной проектной документации.
- В настоящее время завершаются работы нулевого цикла – это производство фундамента детского сада, проведена колоссальная работа по выносу наружных инженерных сетей. Идем согласно графика производства работ, - сказал представитель подрядной организации ООО «Регионстрой» Кирилл Лыкшитов.
Срок завершения строительства детского сада – 1 декабря 2023 года.
Продолжается строительство еще двух детсадов - детский сад по улице Юности в Радужном рассчитан на 280 мест, а на Шишковке – на 240 мест.
В прошлом году в столице Бурятии в рамках нацпроекта «Демография» открылось пять детских садов - по ул. Боевой, в мкр Дивизионный, Забайкальский, на улицах Лермонтова и Конечная. В целом за три года по нацпроекту «Демография» в Улан-Удэ построено 19 дошкольных учреждений, благодаря чему актуальная очередь в детские сады сократилась в 15 раз.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегидетский сад строительство