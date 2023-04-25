Мэр Улан-Удэ проверил строительство детского сада на Мясокомбинате

- Строительный сезон начался, и мы приступили к строительству еще трех новых детских садов – здесь, на улице Гармаева, в ДНТ «Перспектива» и в мкрн Шишковка. В график строительства полностью вошли, материалы закуплены, скомплектованы все необходимые ресурсы, люди есть. Все три подрядчика не вызывают сомнений, детсады уже строили. До конца года в городе появятся еще три детсада для наших детишек, - сказал мэр.





- В настоящее время завершаются работы нулевого цикла – это производство фундамента детского сада, проведена колоссальная работа по выносу наружных инженерных сетей. Идем согласно графика производства работ, - сказал представитель подрядной организации ООО «Регионстрой» Кирилл Лыкшитов.





Ход строительства детского сада на 100 мест по улице Гармаева проверил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Работы там начались в феврале, сейчас подрядчик уже возвел фундамент здания.Двухэтажный детский сад предусматривает игровые помещения, пищеблок, музыкальный класс. Здание строится по типовому проекту, разработанному на основе экономически эффективной проектной документации.Срок завершения строительства детского сада – 1 декабря 2023 года.Продолжается строительство еще двух детсадов - детский сад по улице Юности в Радужном рассчитан на 280 мест, а на Шишковке – на 240 мест.В прошлом году в столице Бурятии в рамках нацпроекта «Демография» открылось пять детских садов - по ул. Боевой, в мкр Дивизионный, Забайкальский, на улицах Лермонтова и Конечная. В целом за три года по нацпроекту «Демография» в Улан-Удэ построено 19 дошкольных учреждений, благодаря чему актуальная очередь в детские сады сократилась в 15 раз.Фото: мэрия Улан-Удэ