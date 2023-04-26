Чистое небо

Ибо власти сказали: никаких дронов. Правда есть исключения. Поэтому, прежде чем кидать в него камнями, убедитесь, что у его хозяина нет официального разрешения.

На самом деле запрет на квадрокоптеры введен еще в октябре прошлого года. Просто сейчас начинается сезон, когда активные жители достают из гаражей свои велосипеды, самокаты и… дроны. Поэтому власти решили в очередной раз напомнить: «В соответствии с Указом Президента России от 19 октября 2022 года Республиканский оперативный штаб по реализации мер режима базовой готовности принял решение запретить использование беспилотных летательных аппаратов на территории республики. Исключение составляют беспилотники, используемые органами власти, организациями, выполняющими гособоронзаказ, а также другими организациями и физическими лицами по договору с органами власти».

Так что если хотите запустить квадрокоптер, договаривайтесь с властями. Каким образом? Неизвестно. Но мы в вас верим! Импровизируйте, проявляйте креатив! Только осторожнее, ведь некоторые виды креатива могут быть уголовно наказуемы.