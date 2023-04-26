В Улан-Удэ раскрыли «сестринскую» кражу

В Улан-Удэ утром 19 апреля в отдел полиции с заявлением обратилась 20-летняя студентка. Она рассказала о том, что днем ранее неизвестный, находясь в ее квартире, похитил из шкатулки золотую цепочку. Заявительница добавила, что была в это время на занятиях в техникуме. Ущерб составил 80 тыс рублей, сообщили в республиканском МВД.Опросив потерпевшую, сотрудники полиции выяснили, что в момент совершения краже в квартире находилась ее двоюродная сестра, приехавшая из Кабанского района на лечение.В ходе оперативно-розыскных мероприятий 22-летняя жительница города Бабушкин была задержана оперативниками. Девушка призналась: пока ее сестры не было дома, она похитила из шкатулки ювелирное украшение и сдала в ломбард, выручив при этом 25 тыс рублей. Деньги подозреваемая планировала потратить на личные нужды, но не успела.Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, не трудоустроена. Возбуждено уголовное дело.Фото: unsplash.com