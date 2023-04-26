Общество 26.04.2023 в 10:27

В Улан-Удэ раскрыли «сестринскую» кражу

В Железнодорожном районе оперативники задержали подозреваемую в похищении золотой цепочки

A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ раскрыли «сестринскую» кражу
В Улан-Удэ утром 19 апреля в отдел полиции с заявлением обратилась 20-летняя студентка. Она рассказала о том, что днем ранее неизвестный, находясь в ее квартире, похитил из шкатулки золотую цепочку. Заявительница добавила, что была в это время на занятиях в техникуме. Ущерб составил 80 тыс рублей, сообщили в республиканском МВД.

Опросив потерпевшую, сотрудники полиции выяснили, что в момент совершения краже в квартире находилась ее двоюродная сестра, приехавшая из Кабанского района на лечение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 22-летняя жительница города Бабушкин была задержана оперативниками. Девушка призналась: пока ее сестры не было дома, она похитила из шкатулки ювелирное украшение и сдала в ломбард, выручив при этом 25 тыс рублей. Деньги подозреваемая планировала потратить на личные нужды, но не успела.

Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, не трудоустроена. Возбуждено уголовное дело.
.
Фото: unsplash.com
Теги
преступность кража задержание

Все новости

В Бурятии задержали «партизана»
26.04.2023 в 10:43
В Улан-Удэ раскрыли «сестринскую» кражу
26.04.2023 в 10:27
Часть жителей Улан-Удэ ждут масштабные отключения горячей воды
26.04.2023 в 10:10
В Улан-Удэ пьяная автоледи пыталась подкупить полицейских
26.04.2023 в 09:57
Житель Бурятии нашел на чердаке «Маузер» и «Берданку»
26.04.2023 в 09:39
В Бурятии 18-летний сельчанин убил 67-летнюю соседку
26.04.2023 в 09:36
В пригороде Улан-Удэ перевернулся внедорожник, погибла девушка
26.04.2023 в 09:21
Регионы получат право на усыпление опасных собак
26.04.2023 в 09:11
Чистое небо
26.04.2023 в 09:00
Что нужно знать о квартирах с обременениями
26.04.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 26 апреля по 2 мая

Читайте также
Часть жителей Улан-Удэ ждут масштабные отключения горячей воды
Отопительный сезон в столице Бурятии ориентировочно завершится 10 мая
26.04.2023 в 10:10
Житель Бурятии нашел на чердаке «Маузер» и «Берданку»
Оружие мужчина добровольно сдал в Росгвардию
26.04.2023 в 09:39
В Бурятии 18-летний сельчанин убил 67-летнюю соседку
Молодой мужчина нанес ей не менее 69 ударов ножом из-за «неприязненных  отношений»

26.04.2023 в 09:36
Регионы получат право на усыпление опасных собак
Усилить меры безопасности можно будет из-за сложной ситуации с нападением бездомных животных

26.04.2023 в 09:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru