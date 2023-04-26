Общество 26.04.2023 в 11:03

В Бурятии судья судится за трудовой стаж

На кону – солидная надбавка к зарплате
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии судья судится за трудовой стаж
Один из служителей Фемиды, готовя основу для увеличения своей зарплаты, вчинил иск Управлению по обеспечению деятельности мировых судей в РБ и Управлению судебного департамента в Бурятии. Мужчина потребовал, чтобы в стаж его работы в качестве судьи, дающий право на получение дополнительных выплат, был включен период работы помощником мирового судьи.

Начав работу в судебной сфере с указанной небольшой должности, со временем он сделал в республике карьеру, стал федеральным судьей. И вот задумался о наращивании своего финансового потенциала.

В качестве третьего лица на стороне ответчиков был даже привлечен Судебный департамент при Верховном суде России.

Как оказалось, согласно закону, пребывающему в отставке судье, который имеет стаж работы судьей не менее 20 лет, выплачивается по его выбору или пенсия на общих основаниях, или необлагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание в размере 80% ежемесячного денежного вознаграждения (т. е. зарплаты – прим.) работающего по соответствующей должности судьи.

А вот пребывающему в отставке судье, имеющему стаж работы судьей меньше 20 лет и достигшему возраста 55 (для женщин - 50) лет, размер ежемесячного пожизненного содержания исчисляется пропорционально количеству полных лет, отработанных в должности судьи.

И стаж имеет значение не только когда судья уходит из активной работы в отставку с соответствующим госсодержанием. Он влияет на получение надбавки во время работы.

«Согласно искового заявления, истец претендует на назначение и выплату ежемесячной надбавки к ежемесячному денежному вознаграждению в размере 50% ежемесячного пожизненного содержания, которое могло быть начислено при выходе в отставку», - отметил судья, рассматривавший иск своего коллеги по отрасли.

Учитывая размеры судейских ежемесячных вознаграждений (во время трудовой деятельности), а затем и содержаний (после выхода в отставку), указанная надбавка – это весьма привлекательная сумма. Есть за что бороться…

Рассмотрев информацию из трудовой книжки истца, суд признал ее допустимым доказательством и принял во внимание соответствующие записи в книжке.

Так сложилось, что при работе истца помощником мирового судьи происходили определенные изменения относительно этих должностей. К примеру, его перевели на служебный контракт.

«Заключение контракта с помощником мирового судьи не изменяло порядок прохождения им государственной гражданской службы Республики Бурятия, не возлагало на него иные обязанности прохождения государственной гражданской службы, а только обличало правоотношения между служащим и мировым судьей в письменную форму в виде одного документа, что не свидетельствует о проведении организационно-штатных мероприятий», - указал суд.

Был вопрос и о том, имел ли он тогда высшее юридическое образование. Истец сумел это доказать. Победа в первой инстанции осталась за ним, исковые требования были удовлетворены. У проигравших ответчиков есть время, чтобы продолжить отстаивать свою позицию, подав апелляционную жалобу.

Фото: «Номер один»
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