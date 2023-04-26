АйТишники Бурятии снискали федеральное признание

Система управления проектами компании «СибДиджитал» из Бурятии заняла второе место в номинации «Управление информационными ресурсами» третьего национального конкурса ИТ-решений «ПРОФ-IT. Инновация». Конкурс нацелен на поиск инновационных решений в различных отраслях экономики, которые могут быть использованы для цифровизации государственного управления, сообщили в пресс-службе правительства республики.Система управления проектами используется в правительстве Бурятии, как единая цифровая площадка для всех участников проектной деятельности. Программа обеспечивает быстрое межведомственное взаимодействие. На этой площадке участники одного проекта из разных министерств и ведомств в оперативном режиме могут видеть не только этапы его реализации, но и риски.Как пояснил начальник отдела сопровождения проектов Комитета по проектному управлению пдминистрации главы и правительства Бурятии Олег Данилов, при выборе программы для управления проектами рассматривались и коммерческие предложения других разработчиков, но именно продукт компании «СибДиджитал» удалось доработать до тех параметров, которые идеально подошли для ведения проектной деятельности в регионе.«Из программы можно выгрузить аналитику. Например, если нужно посмотреть объекты капитального строительства, для этого тоже есть специальный модуль, где размещены все объекты. Коллеги из разных структурных подразделений, являющиеся участниками этого проекта, имеют рабочий кабинет в программе и могут в оперативном режиме осматривать информацию и делать свои запросы. Это позволяет быстро и эффективно решать поставленные задачи, мониторить ситуацию. До внедрения этого софта взаимодействие производилось вручную, ответы собирали в папки, анализировали, самостоятельно сводили все в таблицы. Было задействовано несколько людей, тратилось больше времени. Сейчас практически всю эту работу можно делать в автоматическом режиме», - рассказал Олег Данилов.Как отметил генеральный директор «СибДиджитал» Александр Тимофеев, проект разрабатывался не один год. Первая версия – платформа «Цифровой проект» была сделана в 2019-м году, после этого в 2020-м проект был запущен в промышленную эксплуатацию и окончательно доработан в 2021 году. По словам разработчика, существует немало аналогов этой программы, в том числе иностранных, которые необходимо импортозамещать. Но «СибДиджитал» подтверждает свою конкурентоспособность тем, что производит не типовые разработки, а софт, ориентированный на потребности конкретного заказчика.«Система управления проектами - это не единственный наш продукт, но самый проработанный. Я считаю, для нас даже второе место в национальном конкурсе - это большая победа, потому соперники были сильные и зрелые - большие компании в основном из западной части России и из Москвы», - поделился впечатлениями Александр Тимофеев.Всего на конкурс поступило 195 проектов из 40 регионов страны, 113 проектов прошли модерацию и были приняты к оценке экспертным советом. Впервые в конкурсе участвовал проект из Республики Беларусь (вне конкурсной программы). В финал, вышли 38 проектов IT-компаний.Фото: egov-buryatia.ru