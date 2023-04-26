Общество 26.04.2023 в 11:38

Жительница Улан-Удэ оплатила крупный долг, чтобы продать дом в ДНТ

А дом построил будущий хозяин участка, которому отказали в покупке в пользу другого человека
A- A+
Текст: Номер один
Жительница Улан-Удэ оплатила крупный долг, чтобы продать дом в ДНТ
В Улан-Удэ судебные приставы помогли горожанину вернуть 450 тыс рублей. Почти полмиллиона мужчина потратил на строительство дома, хозяином которого стал совсем другой человек, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Как выяснилось во время судебных тяжб, двухэтажный дом улан-удэнец построил на земельном участке ДНТ. Участок мужчина планировал приобрести в собственность и даже передал для этого владелице 200 тыс рублей.

Мечтам о собственном доме не суждено было сбыться: хозяйка участка признала за собой право собственности на земельный участок, а заодно и на возведенную постройку. До этого момента мужчина искренне полагал, что и земельный участок, и жилой дом будут оформлены на его имя или на имя его супруги. Добровольно возмещать стоимость возведенной постройки, которая составила более 450 тыс рублей, ответчица отказалась.

На основании исполнительного документа, поступившего в Октябрьское районное отделение судебных приставов №2 по городу Улан-Удэ, было возбуждено исполнительное производство. Среди прочих мер принудительного исполнения судебный пристав вынес постановление о запрете  регистрационных действий в отношении принадлежащих должнице объектов недвижимости.

«Женщина пришла на прием к судебному приставу с просьбой снять ограничения, чтобы она смогла продать дом. Специалист объяснил ей, что продать недвижимость она сможет только в случае полного погашения долга по исполнительному производству. На тот момент его остаток составлял 230 тыс рублей», - пояснили в республикаскном управлении ФССП.

Чтобы не потерять покупателя, должница погасила всю задолженность. Права взыскателя восстановлены. Ограничительные меры в отношении имущества гражданки сняты.  

Фото: УФСПП по РБ
Теги
юстиция приставы долг

Все новости

Власти Бурятии хотят построить новую поликлинику в Курумкане
26.04.2023 в 11:45
Жительница Улан-Удэ оплатила крупный долг, чтобы продать дом в ДНТ
26.04.2023 в 11:38
АйТишники Бурятии снискали федеральное признание
26.04.2023 в 11:23
Мэр Улан-Удэ потребовал жестко соблюдать графики отключения горячей воды
26.04.2023 в 11:13
В Бурятии живут шесть ирбисов
26.04.2023 в 11:05
В Бурятии судья судится за трудовой стаж
26.04.2023 в 11:03
В Бурятии задержали «партизана»
26.04.2023 в 10:43
В Улан-Удэ раскрыли «сестринскую» кражу
26.04.2023 в 10:27
Укрепление здоровья в ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»
26.04.2023 в 10:20
Часть жителей Улан-Удэ ждут масштабные отключения горячей воды
26.04.2023 в 10:10
ЗУРХАЙ
с 26 апреля по 2 мая

Читайте также
Власти Бурятии хотят построить новую поликлинику в Курумкане
Проект здания уже есть, но денег на строительство пока нет
26.04.2023 в 11:45
АйТишники Бурятии снискали федеральное признание
Компания из республики заняла второе место на национальном конкурсе ИТ-решений
26.04.2023 в 11:23
Мэр Улан-Удэ потребовал жестко соблюдать графики отключения горячей воды
В ряде микрорайонов горячей воды не будет очень долго
26.04.2023 в 11:13
В Бурятии живут шесть ирбисов
Более половины снежных барсов России обитают в Республике Алтай
26.04.2023 в 11:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru