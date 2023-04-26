Жительница Улан-Удэ оплатила крупный долг, чтобы продать дом в ДНТ

В Улан-Удэ судебные приставы помогли горожанину вернуть 450 тыс рублей. Почти полмиллиона мужчина потратил на строительство дома, хозяином которого стал совсем другой человек, сообщили в республиканском управлении ФССП.Как выяснилось во время судебных тяжб, двухэтажный дом улан-удэнец построил на земельном участке ДНТ. Участок мужчина планировал приобрести в собственность и даже передал для этого владелице 200 тыс рублей.Мечтам о собственном доме не суждено было сбыться: хозяйка участка признала за собой право собственности на земельный участок, а заодно и на возведенную постройку. До этого момента мужчина искренне полагал, что и земельный участок, и жилой дом будут оформлены на его имя или на имя его супруги. Добровольно возмещать стоимость возведенной постройки, которая составила более 450 тыс рублей, ответчица отказалась.На основании исполнительного документа, поступившего в Октябрьское районное отделение судебных приставов №2 по городу Улан-Удэ, было возбуждено исполнительное производство. Среди прочих мер принудительного исполнения судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих должнице объектов недвижимости.«Женщина пришла на прием к судебному приставу с просьбой снять ограничения, чтобы она смогла продать дом. Специалист объяснил ей, что продать недвижимость она сможет только в случае полного погашения долга по исполнительному производству. На тот момент его остаток составлял 230 тыс рублей», - пояснили в республикаскном управлении ФССП.Чтобы не потерять покупателя, должница погасила всю задолженность. Права взыскателя восстановлены. Ограничительные меры в отношении имущества гражданки сняты.Фото: УФСПП по РБ