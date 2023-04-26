Общество 26.04.2023 в 12:18

В Улан-Удэ прокуратура вступилась за выселяемых из дома людей

Надзорный орган подал иск к мэрии

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ прокуратура вступилась за выселяемых из дома людей

Прокуратура Советского района Улан-Удэ подала в суд исковое заявление об изъятии земельного участка и жилых помещений в аварийном доме по ул. Воронежская, 3.

- Прокуратура Советского района Улан-Удэ проверяет соблюдение жилищных прав граждан, проживающих в многоквартирном доме по ул. Воронежская, - сообщает пресс-служба ведомства.

В августе 2019 года дом признан аварийным и подлежащим сносу, установлен срок расселения жителей – до конца 2025 года.

Экспертиза, которую в апреле провело ООО НТЦ «Сейсмострой», показала, что есть угроза обрушения несущих конструкций здания.

- При изложенных обстоятельствах установленный срок расселения - конец 2025 года является неразумным, нарушает права жильцов на надлежащие условия проживания. В связи с этим прокуратура района предъявила в суд исковое заявление к администрации Улан-Удэ о возложении обязанности незамедлительно принять решение об изъятии земельного участка и жилых помещений в аварийном доме для муниципальных нужд. При принятии такого решения орган местного самоуправления обязан предоставить за изымаемое жилое помещение возмещение либо другое жилье, отвечающее установленным требованиям, - отмечают в прокуратуре.

Напомним, 17 апреля администрация Улан-Удэ приняла решение выселить из дома по ул. Воронежская, 3 всех его жильцов, а это более 200 человек. Такое решение чиновники объяснили тем, что здание может рухнуть в любой момент. Новое жилье люди должны найти самостоятельно и съехать до второго мая.

В доме, по данным мэрии, насчитывается 160 жилых помещений, живут более 200 человек, из них 41 несовершеннолетний ребенок. Помимо жилых помещений, в аварийном доме находится отделение почты, парикмахерская и приемная депутатов. Из 160 комнат 12 принадлежат администрации города.

Защищать права жителей будет юрист Владимир Дашиев. Он считает, что дом был доведен до такого состояния по вине мэрии.

– Здесь есть вина администрации города. У неё 12 комнат в собственности, где она была раньше? Почему дом не признали аварийным раньше? Там уже все признаки были налицо, а администрация бездействовала. Это бездействие повлекло позднее принятие решение о признании дома аварийным и, соответственно, нарушение жилищных прав граждан, – считает юрист.

В администрации города ответить на вопрос о том, когда именно жителям предоставят новое жилье, затрудняются. Дело в том, что дом был признан аварийным только в 2019 году, в связи с этим в действующую программу расселения из ветхого и аварийного жилья он не попал.

«Дом признан аварийным, но в программу расселения до 2017 года не попал. Сейчас на следующий год будет продолжение программы по переселению из аварийного в нормальное жилье, этот дом будет стоять в первую очередь», - говорит первый заместитель руководителя администрации Советского района Олег Светозаров.


Фото: "Номер один"

 

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