В Бурятии отменили спортивное соревнование из-за потопа с давно прогнившей крыши

Депутат Хурала Бурятии Виктор Мальцев рассказал печальную историю о том, в каком состоянии находятся на севере республики важные для людей спортивные объекты. Он выступил на сессии республиканского парламента в ходе рассмотрения законопроекта о корректировке закона «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Республике Бурятия».«Если город Северобайкальск взять, два самых больших спортивных зала в городе – здание детско-юношеской спортивной школы «Нева» и «вторая» школа. «Вторая» школа – несколько лет назад износ этого здания был более 85 процентов, т. е. здание ремонтонепригодно. Все это, понятно, построено еще в БАМовские времена», - сказал он.Здание ДЮСШ, напомнил депутат, было построено на комсомольских субботниках в 1987 году.«В прошлом месяце, закрывая футбольный сезон, тренеры ДЮСШ пригласили семь команд, включая Иркутскую область. Так вот, соревнование пришлось отменить. Если кому интересно, у меня есть видео, записанное тренером ДЮСШ. Потому что более, чем в сорока местах кровли при таянии снега шла протечка. Там можно в водное поло играть», - обратил внимание на вопиющую ситуацию Виктор Мальцев.Жизнь северных районов Бурятии традиционно не имеет широкого освещения в СМИ республики. Разумеется, в целом, многие догадываются, что жить на севере сложно. Однако то, что там положение доведено до подобных возмутительных эпизодов, когда из-за разрухи отменяют детские соревнования, конечно, добавляет новых красок северному бытию.Фото: pixabay.com