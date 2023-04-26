В Бурятии 29-летняя дочь убила пожилого отца

В Бурятии накануне ночью в квартире одного из домов в городе Бабушкине обнаружено тело 68-летнего мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержана 29-летняя дочь покойного, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).В ходе допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ей уже предъявлено обвинение.По данным следствия, 24 апреля вечером обвиняемая с мужем употребляла спиртные напитки в гостях у соседей, после чего они вернулись домой, где продолжили выпивать. К ним присоединился отец женщины, проживавший с ними в квартире. Позже муж ушел в другую комнату, где стал усыплять детей.В это время между обвиняемой и отцом на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора. Женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь отца. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Женщина сразу разбудила мужа, вместе они вызвали скорую медицинскую помощь и полицию.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.Фото: pixabay.com