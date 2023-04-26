Общество 26.04.2023 в 16:58

В Бурятии 29-летняя дочь убила пожилого отца

Мужчина распивал спиртное с дочкой, и они просто поссорились
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии 29-летняя дочь убила пожилого отца
В Бурятии накануне ночью в квартире одного из домов в городе Бабушкине обнаружено тело 68-летнего мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки.  По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержана 29-летняя дочь покойного, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).В ходе допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ей уже предъявлено обвинение.

По данным следствия, 24 апреля вечером обвиняемая с мужем употребляла спиртные напитки в гостях у соседей, после чего они вернулись домой, где продолжили выпивать. К ним присоединился отец женщины, проживавший с ними в квартире. Позже муж ушел в другую комнату, где стал усыплять детей.

В это время  между обвиняемой и отцом на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора. Женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь отца. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Женщина сразу разбудила мужа, вместе они вызвали скорую медицинскую помощь и полицию.      

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.  

Фото: pixabay.com
Теги
преступность убийство задержание

Все новости

В Забайкалье осужден не в меру агрессивный экс-мэр
26.04.2023 в 18:05
В Бурятии 29-летняя дочь убила пожилого отца
26.04.2023 в 16:58
В Бурятии отменили спортивное соревнование из-за потопа с давно прогнившей крыши
26.04.2023 в 16:45
В Улан-Удэ водитель пытался провезти телефоны в колонию
26.04.2023 в 16:02
В Бурятии растет спрос на отели и турбазы
26.04.2023 в 15:11
Мэрия Улан-Удэ опубликовала список адресов, где долго не будет горячей воды
26.04.2023 в 13:56
Что такое компрометация карты?
26.04.2023 в 12:53
Как накопить на мечту
26.04.2023 в 12:38
«Сидел у дороги, еле живой»
26.04.2023 в 12:28
Собаки Бурятской таможни умеют «унюхать» даже валюту
26.04.2023 в 12:18
ЗУРХАЙ
с 26 апреля по 2 мая

Читайте также
В Забайкалье осужден не в меру агрессивный экс-мэр
Бывший глава Сретенска угрожал убийством горожанам и бросался с топором на полицейских
26.04.2023 в 18:05
В Бурятии отменили спортивное соревнование из-за потопа с давно прогнившей крыши
Об этом позоре публично рассказал депутат Народного Хурала
26.04.2023 в 16:45
В Бурятии растет спрос на отели и турбазы
Основную долю в структуре предложений занимает запрос на привлечение инвестиций
26.04.2023 в 15:11
Мэрия Улан-Удэ опубликовала список адресов, где долго не будет горячей воды
Масштабные отключения затронут десятки улиц и сотни домов
26.04.2023 в 13:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru