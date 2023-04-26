В Забайкалье осужден не в меру агрессивный экс-мэр

В Забайкалье прокуратура Сретенского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главы городского поселения «Сретенское» Евгения Киргизова. Он обвинялся в «угрозе убийством» и «угрозе применения насилия в отношении представителей власти», сообщили в краевой прокуратуре.Суд установил, что вечером 10 марта нынешнего года глава поселения, находясь в состоянии алкогольного опьянения и вооружившись газовым пистолетом, угрожал убийством местным жителям. После этого он совершил дорожно-транспортное происшествие и при попытке скрыться набросился с топором на сотрудников полиции, которые пресекли его действия.В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в содеянном. Сретенский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок два года с удержанием 15 процентов в доход государства.Приговор не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре.Фото: pixabay.com