Общество 26.04.2023 в 18:05

В Забайкалье осужден не в меру агрессивный экс-мэр

Бывший глава Сретенска угрожал убийством горожанам и бросался с топором на полицейских
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В Забайкалье осужден не в меру агрессивный экс-мэр
В Забайкалье прокуратура Сретенского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главы городского поселения «Сретенское» Евгения Киргизова. Он обвинялся в  «угрозе убийством»  и «угрозе применения насилия в отношении представителей власти», сообщили в краевой прокуратуре.

Суд установил, что вечером 10 марта нынешнего года глава поселения, находясь в состоянии алкогольного опьянения и вооружившись газовым пистолетом, угрожал убийством местным жителям. После этого он совершил дорожно-транспортное происшествие и при попытке скрыться набросился с топором на сотрудников полиции, которые пресекли его действия.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в содеянном. Сретенский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок два года с удержанием 15 процентов в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре.

Фото: pixabay.com
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