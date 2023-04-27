В Бурятии задержали забайкальца, находящегося в федеральном розыске

В Бурятии на маршруте патрулирования в селе Мухоршибирь, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину с признаками алкогольного опьянения, который нарушал общественный порядок, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.При проверке его документов, было установлено, что задержанный 30-летний житель Забайкальского края находится в федеральном розыске за совершение преступления. Гражданина доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.Мужчина подозревается в совершении открытого хищения имущества - алкоголя и продуктов из магазина на сумму более 3 тыс рублей в Чите. В январе этого года скрылся от органов правопорядка и выехал за пределы региона. Автостопом добрался до Бурятии, в Мухоршибирском районе устроился разнорабочим в дорожно-строительную организацию.Задержанный передан инициаторам федерального розыска.Фото: Росгвардия