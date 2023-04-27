Общество 27.04.2023 в 09:33

В Бурятии задержали забайкальца, находящегося в федеральном розыске

Росгвардейцы заметили пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок
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Текст: Номер один
В Бурятии задержали забайкальца, находящегося в федеральном розыске
В Бурятии на маршруте патрулирования в селе Мухоршибирь, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину с признаками алкогольного опьянения, который нарушал общественный порядок, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

При проверке его документов, было установлено, что задержанный 30-летний житель Забайкальского края находится в федеральном розыске за совершение преступления. Гражданина доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Мужчина подозревается в совершении открытого хищения имущества - алкоголя и продуктов из магазина на сумму более 3 тыс рублей в Чите. В январе этого года скрылся от органов правопорядка и выехал за пределы региона. Автостопом добрался до Бурятии, в Мухоршибирском районе устроился разнорабочим в дорожно-строительную организацию.

Задержанный передан инициаторам федерального розыска.

Фото: Росгвардия
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преступность розыск задержание

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