В Бурятии частично ограничено движение на федеральной трассе

В Бурятии из-за снегопада введено ограничение движения для большегрузного транспорта на участке федеральной трассы «Байкал» с 46-го по 100-й км, сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на Упрдор «Южный Байкал».«Ограничение движения позволит обеспечить безопасность на дороге и беспрепятственно обеспечит работу спецтехники. На участке задействовано 7 дорожных машин. Просим воздержаться от поездок на дальние расстояния. Снег продлится до второй половины дня», - сообщили в «Южном Байкале»Снег идет и на участке трассы «Байкал» в Мухоршибирском районе Бурятии, однако движение там не ограничено.«Идёт густой снег, видимость снижена. Движение открыто, на перевалах медленное. Скользко. Проходит очистка и подсыпка дорожного полотна. Сообщений об авариях и заторах не поступало. Остановку фур не наблюдаем», - сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7».Фото: pixabay.com