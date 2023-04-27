Коммунальщики Улан-Удэ с 3 часов ночи чистят улицы от снега

- Мы дополнительно переоборудовали два «ГАЗона Некст» отвалами и щетками для уборки улиц, - сказал директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.





Ночной снегопад не застал коммунальщиков Улан-Удэ врасплох. Как сообщили в мэрии города, сотрудники Комбината по благоустройству приступили к уборке снега и подсыпке дорог уже с 3 часов ночи.Сейчас на городских улицах работает дорожная техника.В свою очередь дворники приступили к очистке от снега остановочных павильонов, пешеходных переходов, лестничных спусков и т.д.«Уважаемые автомобилисты! Просим быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. При возможности не использовать автомобиль, пользоваться общественным транспортом», - призвали в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ