Общество 27.04.2023 в 10:30
Коммунальщики Улан-Удэ с 3 часов ночи чистят улицы от снега
Для уборки задействована дополнительная дорожная техника
Текст: Константин Воронов
Ночной снегопад не застал коммунальщиков Улан-Удэ врасплох. Как сообщили в мэрии города, сотрудники Комбината по благоустройству приступили к уборке снега и подсыпке дорог уже с 3 часов ночи.
Сейчас на городских улицах работает дорожная техника.
В свою очередь дворники приступили к очистке от снега остановочных павильонов, пешеходных переходов, лестничных спусков и т.д.
«Уважаемые автомобилисты! Просим быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. При возможности не использовать автомобиль, пользоваться общественным транспортом», - призвали в мэрии города.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Сейчас на городских улицах работает дорожная техника.
- Мы дополнительно переоборудовали два «ГАЗона Некст» отвалами и щетками для уборки улиц, - сказал директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.
В свою очередь дворники приступили к очистке от снега остановочных павильонов, пешеходных переходов, лестничных спусков и т.д.
«Уважаемые автомобилисты! Просим быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. При возможности не использовать автомобиль, пользоваться общественным транспортом», - призвали в мэрии города.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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