Общество 27.04.2023 в 11:01

В Улан-Удэ полицейские задержали нетрезвого водителя «Тойота Лэнд Крузер»

Автомобилист, уроженец России, требовал переводчика и адвоката, но дождался наручников
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ полицейские задержали нетрезвого водителя «Тойота Лэнд Крузер»
В Улан-Удэ во время несения ночного дежурства инспекторы ДПС заметили на проспекте 50-летия Октября автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», водитель которого неуверенно двигался по проезжей части, опасно маневрировал и нарушал правила дорожного движения. На требование полицейских об остановке транспортного средства водитель не отреагировал, продолжил движение, но через несколько метров остановился, сообщили в МВД по Бурятии.

Выяснилось, что за рулем находился 30-летний горожанин. Поведение водителя и исходящий от него запах алкоголя указывали на то, что он находится в состоянии опьянения. Во время процедуры освидетельствования мужчина стал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, потребовал адвоката и переводчика, хотя родился и постоянно проживает в России и прекрасно говороит по-русски.

Полицейские при помощи алкотестера провели освидетельствование водителя. Прибор показал результат 0,63 мг/л. Водитель не согласился с результатами освидетельствования и оказал злостное сопротивление сотрудникам полиции: размахивал руками и ногами, пытался убежать, выражался нецензурной бранью и хватал автоинспекторов за форму. На неоднократные требования сотрудников ДПС успокоиться и прекратить противоправные действия нетрезвый горожанин не реагировал. В связи с этим правоохранителями было принято решение об использовании наручников и доставке гражданина в медицинское учреждение для освидетельствования. Однако и там мужчина отказался проходить процедуру.

В отношении нарушителя автоинспекторы составили административный материал. Также он привлечен к административной ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.



Фото и видео: МВД по Бурятии
Теги
инцидент водитель алкоголь

Все новости

В Бурятии повторно оштрафовали хитрого главу
27.04.2023 в 11:18
В Улан-Удэ мужчина разгуливал по кладбищу с ножом
27.04.2023 в 11:05
В Улан-Удэ полицейские задержали нетрезвого водителя «Тойота Лэнд Крузер»
27.04.2023 в 11:01
В пригороде Улан-Удэ устроили облаву на коров
27.04.2023 в 10:42
Коммунальщики Улан-Удэ с 3 часов ночи чистят улицы от снега
27.04.2023 в 10:30
В Бурятии частично ограничено движение на федеральной трассе
27.04.2023 в 10:20
В Улан-Удэ открылся закрытый из-за снегопада аэропорт
27.04.2023 в 10:07
Польша открыла свое посольство в Монголии. В третий раз
27.04.2023 в 09:57
Еще двух военных из Бурятии освободили из плена
27.04.2023 в 09:45
В Бурятии задержали забайкальца, находящегося в федеральном розыске
27.04.2023 в 09:33
ЗУРХАЙ
с 26 апреля по 2 мая

Читайте также
В Бурятии повторно оштрафовали хитрого главу
Чиновник должен был заплатить штраф из своего кармана, а выплатил из бюджета
27.04.2023 в 11:18
В пригороде Улан-Удэ устроили облаву на коров
Владельцам свободно пасущихся животных грозят штрафы
27.04.2023 в 10:42
Коммунальщики Улан-Удэ с 3 часов ночи чистят улицы от снега
Для уборки задействована дополнительная дорожная техника
27.04.2023 в 10:30
В Бурятии частично ограничено движение на федеральной трассе
Водителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния
27.04.2023 в 10:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru