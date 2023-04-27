В Улан-Удэ полицейские задержали нетрезвого водителя «Тойота Лэнд Крузер»

В отношении нарушителя автоинспекторы составили административный материал. Также он привлечен к административной ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.









В Улан-Удэ во время несения ночного дежурства инспекторы ДПС заметили на проспекте 50-летия Октября автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», водитель которого неуверенно двигался по проезжей части, опасно маневрировал и нарушал правила дорожного движения. На требование полицейских об остановке транспортного средства водитель не отреагировал, продолжил движение, но через несколько метров остановился, сообщили в МВД по Бурятии.Выяснилось, что за рулем находился 30-летний горожанин. Поведение водителя и исходящий от него запах алкоголя указывали на то, что он находится в состоянии опьянения. Во время процедуры освидетельствования мужчина стал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, потребовал адвоката и переводчика, хотя родился и постоянно проживает в России и прекрасно говороит по-русски.Полицейские при помощи алкотестера провели освидетельствование водителя. Прибор показал результат 0,63 мг/л. Водитель не согласился с результатами освидетельствования и оказал злостное сопротивление сотрудникам полиции: размахивал руками и ногами, пытался убежать, выражался нецензурной бранью и хватал автоинспекторов за форму. На неоднократные требования сотрудников ДПС успокоиться и прекратить противоправные действия нетрезвый горожанин не реагировал. В связи с этим правоохранителями было принято решение об использовании наручников и доставке гражданина в медицинское учреждение для освидетельствования. Однако и там мужчина отказался проходить процедуру.Фото и видео: МВД по Бурятии