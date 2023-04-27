Общество 27.04.2023 в 12:22

Жители Бурятии недовольны своей зарплатой

Из-за этого многие готовы сменить работу, в том числе выбрать другую сферу деятельности
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Текст: Константин Воронов
Жители Бурятии недовольны своей зарплатой
Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей Дальнего Востока, в том числе Бурятии, и выяснила, планируют ли они менять работу в 2023 году и что побуждает их пойти на такой шаг.

По результатам исследования выяснилось, что 82% соискателей из Бурятии планируют сменить работу в этом году. 4% – не рассматривают такой вариант. Ещё 14% – затруднились ответить. Больше остальных о смене работы задумываются специалисты из сферы образования (90%), финансов и консалтинга (по 86%) и административный персонал (83%).

Что касается причин ухода из компании, то чаще всего дальневосточники, в том числе жители Бурятии, говорили о недостаточном уровне зарплаты (64%) и нехватке развития/роста на текущем месте работы (50%).


Среди вариантов «Другое», респонденты чаще всего называли бюрократию, зашкаливающий объем работы и отсутствие выходных.

При этом большинство дальневосточников (57%), которые планируют сменить работу хотели бы трудоустроиться в новую компанию, не меняя профессиональную сферу. Преимущественно об это говорили строители (92%), медики (76%), специалисты в области закупок (73%), производства и маркетинга (по 72%). 43% опрошенных напротив, вполне готовы сменить род деятельности. Чаще остальных об этом задумывается административный персонал (50%), специалисты из сферы искусства и развлечений (47%), эйчары (44%), а также учителя и преподаватели (43%).

На вопрос, какую отрасль респонденты считают наиболее перспективной в 2023 году, на первом месте во всех регионах страны оказалась сфера ИТ-технологий. В регионах ДФО так ответили 57% опрошенных. На втором месте в рейтинге отраслей у дальневосточников оказалось строительство и недвижимость (34%), на третьем – транспорт и логистика (30%).


В результате опроса выяснилось, что есть ряд причин, который заставил бы дальневосточников изменить свое решение о смене работы. Среди таких факторов на первом месте предсказуемо оказалось повышение заработной платы (66%). Помимо этого, для сотрудников важна возможность работать в удаленном формате (36%), повышение в должности (32%), интересные задачи и перспективы в профессии (по 28%), а также более свободная атмосфера внутри компании (21%).

Фото: «Номер один»
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