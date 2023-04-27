Общество 27.04.2023 в 12:38
В Чите осужден «вор в законе» Георгий Углава с подельниками
Бывший «смотрящий» и за Бурятией приговорен к 18 годам лишения свободы
Текст: Номер один
Прокуратура Забайкальского края поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 10 местных жителей. Они обвинялись в совершении более 150 преступлений. Преступное сообщество возглавлял «вор в законе» Таха – Георгий Углава, сообщили в надзорном органе.
В числе инкриминируемых составов: «создание преступного сообщества, совершенное лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, а также участие в преступном сообществе», «вымогательство, совершенное организованной группой и в особо крупном размере», «кража, совершенная организованной группой», «мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере», «грабеж, совершенный организованной группой»), «неправомерное завладение автомобилем, совершенное организованной группой, причинившее особо крупный ущерб, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозой применения такого насилия», «покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».
Суд установил, что ранее судимый уроженец Грузии, известный в криминальных кругах как «вор в законе» Тахи, с 2003 года с участием иных лиц создал и более 10 лет руководил организованным преступным сообществом для совершения с целью извлечения материальной выгоды тяжких и особо тяжких преступлений на территории Забайкальского края (ранее – Читинской области) и за его пределами. В Бурятии преступников интересовала незаконная добыча и продажа нефрита и связанные с этой сферой вымогательства. В большинстве районов региона действовали структурные подразделения, которые возглавляли назначаемые им руководители.
Как сообщал «Номер один», в начале 2000-х годов с целью раздела сфер преступного влияния ранее судимый уроженец Грузии Георгий Углава, известный в криминальных кругах как «вор в законе» Тахи, а также другие лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, влияние которых было распространено на ряд регионов Российской Федерации, вступили между собой в сговор, направленный на масштабное расширение своего влияния и подчинение преступных организованных групп, действовавших на территории Забайкальского края.
На протяжении десятилетия под покровительством Георгия Углавы в Забайкалье совершались вымогательства, грабежи, разбойные нападения, кражи в особо крупном размере. Участники созданной им организации занимались хищениями автомашин, а затем их возвратом за выкуп, вымогательствами денежных средств и имущества. Так, в одном из случаев под угрозой применения насилия обвиняемые требовали у читинских предпринимателей имущество стоимостью 17 млн рублей. Потерпевшие были вынуждены передать злоумышленникам квартиру и дорогостоящие земельные участки.
Георгий Углава задержан в Москве читинскими оперативниками в начале 2015 года. В это же время в Чите и районах Забайкальского края сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального УМВД задержали 10 членов его преступного сообщества, в том числе, так называемых «смотрящих» за районами края и Читой. Все они были арестованы.
Расследованием преступлений, совершенных преступным сообществом, занимались наиболее опытные следователи специально созданной группы следственной части Следственного управления УМВД России по Забайкальскому краю. В ходе предварительного расследования сотрудники полиции провели сотни следственных действий, доказав причастность задержанных к 164 преступлениям. Расследование многоэпизодного уголовного дела длилось почти пять лет. Объем обвинительного заключения составил более 11 тыс листов. Потерпевшими признаны не менее 170 человек.
В ходе следствия и в суде все участники сообщества отрицали свою осведомленность о деятельности преступного сообщества, причастность к нему и совершению преступлений. Однако представленные государственным обвинителем доказательства убедительно свидетельствовали о совершении многочисленных преступлений на территории края именно сплоченным и устойчивым преступным сообществом под руководством «вора в законе» и назначенных им руководителей.
Забайкальский краевой суд сегодня с учетом мнения прокурора признал участников преступного сообщества виновными и им назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет 3 месяцев до 20 лет.
Заслуженное наказание в виде 18 лет лишения свободы и штраф в размере 100 тыс рублей получили занимающий высшее положение в преступной иерархии («вор в законе») Георгий Углава, руководитель преступности в Чите Николай Буглак – 16 лет лишения свободы, руководители структурных подразделений сообщества Александр Цыпылов – 16 лет лишения свободы со штрафом 300 тыс рублей, а также Владимир Трудолюбов – 20 лет лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, Тахи известен и как один из главных идеологов субкультуры АУЕ*. Предполагается, что с его подачи система сборов денег в «общак» появилась даже в школах Забайкалья и соседних регионов, сообщали сайты compromat.group и primecrime.ru.
О сложности состоявшегося процесса говорит тот факт, что обвинительное заключение в отношении осужденных было утверждено еще в феврале 2020 года.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Фото: УМВД по Забайкальскому краю/ задержание Г.Углавы/скриншот
В числе инкриминируемых составов: «создание преступного сообщества, совершенное лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, а также участие в преступном сообществе», «вымогательство, совершенное организованной группой и в особо крупном размере», «кража, совершенная организованной группой», «мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере», «грабеж, совершенный организованной группой»), «неправомерное завладение автомобилем, совершенное организованной группой, причинившее особо крупный ущерб, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозой применения такого насилия», «покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».
Суд установил, что ранее судимый уроженец Грузии, известный в криминальных кругах как «вор в законе» Тахи, с 2003 года с участием иных лиц создал и более 10 лет руководил организованным преступным сообществом для совершения с целью извлечения материальной выгоды тяжких и особо тяжких преступлений на территории Забайкальского края (ранее – Читинской области) и за его пределами. В Бурятии преступников интересовала незаконная добыча и продажа нефрита и связанные с этой сферой вымогательства. В большинстве районов региона действовали структурные подразделения, которые возглавляли назначаемые им руководители.
Как сообщал «Номер один», в начале 2000-х годов с целью раздела сфер преступного влияния ранее судимый уроженец Грузии Георгий Углава, известный в криминальных кругах как «вор в законе» Тахи, а также другие лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, влияние которых было распространено на ряд регионов Российской Федерации, вступили между собой в сговор, направленный на масштабное расширение своего влияния и подчинение преступных организованных групп, действовавших на территории Забайкальского края.
На протяжении десятилетия под покровительством Георгия Углавы в Забайкалье совершались вымогательства, грабежи, разбойные нападения, кражи в особо крупном размере. Участники созданной им организации занимались хищениями автомашин, а затем их возвратом за выкуп, вымогательствами денежных средств и имущества. Так, в одном из случаев под угрозой применения насилия обвиняемые требовали у читинских предпринимателей имущество стоимостью 17 млн рублей. Потерпевшие были вынуждены передать злоумышленникам квартиру и дорогостоящие земельные участки.
Георгий Углава задержан в Москве читинскими оперативниками в начале 2015 года. В это же время в Чите и районах Забайкальского края сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального УМВД задержали 10 членов его преступного сообщества, в том числе, так называемых «смотрящих» за районами края и Читой. Все они были арестованы.
Расследованием преступлений, совершенных преступным сообществом, занимались наиболее опытные следователи специально созданной группы следственной части Следственного управления УМВД России по Забайкальскому краю. В ходе предварительного расследования сотрудники полиции провели сотни следственных действий, доказав причастность задержанных к 164 преступлениям. Расследование многоэпизодного уголовного дела длилось почти пять лет. Объем обвинительного заключения составил более 11 тыс листов. Потерпевшими признаны не менее 170 человек.
В ходе следствия и в суде все участники сообщества отрицали свою осведомленность о деятельности преступного сообщества, причастность к нему и совершению преступлений. Однако представленные государственным обвинителем доказательства убедительно свидетельствовали о совершении многочисленных преступлений на территории края именно сплоченным и устойчивым преступным сообществом под руководством «вора в законе» и назначенных им руководителей.
Забайкальский краевой суд сегодня с учетом мнения прокурора признал участников преступного сообщества виновными и им назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет 3 месяцев до 20 лет.
Заслуженное наказание в виде 18 лет лишения свободы и штраф в размере 100 тыс рублей получили занимающий высшее положение в преступной иерархии («вор в законе») Георгий Углава, руководитель преступности в Чите Николай Буглак – 16 лет лишения свободы, руководители структурных подразделений сообщества Александр Цыпылов – 16 лет лишения свободы со штрафом 300 тыс рублей, а также Владимир Трудолюбов – 20 лет лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, Тахи известен и как один из главных идеологов субкультуры АУЕ*. Предполагается, что с его подачи система сборов денег в «общак» появилась даже в школах Забайкалья и соседних регионов, сообщали сайты compromat.group и primecrime.ru.
О сложности состоявшегося процесса говорит тот факт, что обвинительное заключение в отношении осужденных было утверждено еще в феврале 2020 года.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Фото: УМВД по Забайкальскому краю/ задержание Г.Углавы/скриншот