Общество 27.04.2023 в 14:17

Жительница Бурятии наказала авиакомпанию за сорванный перелет

Женщина планировала отдых с семьей в Таиланде, но не смогла улететь вовремя

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Текст: "Номер один"
Жительница Бурятии наказала авиакомпанию за сорванный перелет

Улан-удэнка купила три билета по маршруту Иркутск-Бангкок, но в день вылета ей отказали в полете из-за отсутствия свободных мест в самолете. Горожанке пришлось купить новые билеты, чтобы улететь в тот же день.

После возвращения с отдыха женщина обратилась с претензией сначала в авиакомпанию, которая отказала ей в перелете, а потом с иском в Октябрьский районный суд.

«В день вылета истцу было отказано в перевозке пассажиров, поскольку свободных мест нет, вылет перенесен на следующий день. Поскольку у истца был запланирован отдых на острове Пхукет, истец была вынуждена согласиться на вылет на следующий день. В связи с ненадлежащем оказанием ответчиком услуги по перевозке, у истицы была утрачена возможность вылететь в запланированный день по маршруту Иркутск – о. Пхукет. Обменять билеты было невозможно, также истец потеряла день отдыха», - следует из материалов дела.

Обращаясь в суд, истец просит взыскать с ответчика убытки в размере 79 861 руб., неустойку за несвоевременную компенсацию убытков, компенсацию морального вреда в размере 3000 руб., штраф в размере 50 % от присужденной судом суммы.

Представитель авиакомпании в суде сообщила, что в аэропорту Иркутска при обращении на стойку регистрации пассажирам было отказано в регистрации на указанный рейс по причине некорректной работы системы бронирования при продаже авиабилетов. В этой связи им был предоставлен вылет следующим рейсом, а на период ожидания вылета рейса предложено размещение в гостинице.

«В целях урегулирования сложившейся ситуации и компенсации морального вреда каждому пассажиру была предоставлена компенсация в виде карты номиналом 7000 руб. Задержка в доставке в Бангкок составила 24 час 8 минут», - отмечается в деле.

Выслушав истца, изучив материалы дела, суд пришел к следующему выводу: технический сбой системы не освобождает перевозчика от обязанности обеспечить выполнение перевозки пассажиров в запланированное время.

Суд постановил исковые требования улан-удэнки удовлетворить частично.

«Взыскать с авиакомпании в пользу истца убытки в размере 64666,89 руб., неустойку в размере 30000 руб., компенсацию морального вреда в размере 3000 руб., штраф в размере 33833,44 руб», - решил Октябрьский районный суд.

 
Фото: "Номер один"

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суд авиакомпания Таиланд отдых

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