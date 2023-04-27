Общество 27.04.2023 в 15:30
Пожилой житель Улан-Удэ погиб во время ремонта своих «Жигулей»
Он снимал задний мост, но агрегат упал ему на грудь, а затем с домкрата упала вся машина
Текст: Номер один
В Улан-Удэ 25 апреля днем во дворе одного из домов микрорайона «Тальцы» Улан-Удэ обнаружено тело 72-летнего мужчины. Проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По предварительным данным, мужчина проживал один. В ограде дома 23 апреля он принялся ремонтировать свой «Жигуленок», приподнял заднюю часть машины при помощи домкрата и снизу стал снимать задний мост.
Во время демонтажа, проведенного с нарушениями правил безопасности, тяжелый агрегат упал сверху на грудную клетку мужчины. Пытаясь выбраться, он обрушил машину с домкрата и в результате полученных повреждений скончался. Его тело обнаружила дочь, которой позвонили обеспокоенные коллеги мужчины, когда он не вышел на работу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Фото: buryatia.sledcom.ru
По предварительным данным, мужчина проживал один. В ограде дома 23 апреля он принялся ремонтировать свой «Жигуленок», приподнял заднюю часть машины при помощи домкрата и снизу стал снимать задний мост.
Во время демонтажа, проведенного с нарушениями правил безопасности, тяжелый агрегат упал сверху на грудную клетку мужчины. Пытаясь выбраться, он обрушил машину с домкрата и в результате полученных повреждений скончался. Его тело обнаружила дочь, которой позвонили обеспокоенные коллеги мужчины, когда он не вышел на работу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Фото: buryatia.sledcom.ru