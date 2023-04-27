Пожилой житель Улан-Удэ погиб во время ремонта своих «Жигулей»

В Улан-Удэ 25 апреля днем во дворе одного из домов микрорайона «Тальцы» Улан-Удэ обнаружено тело 72-летнего мужчины. Проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По предварительным данным, мужчина проживал один. В ограде дома 23 апреля он принялся ремонтировать свой «Жигуленок», приподнял заднюю часть машины при помощи домкрата и снизу стал снимать задний мост.Во время демонтажа, проведенного с нарушениями правил безопасности, тяжелый агрегат упал сверху на грудную клетку мужчины. Пытаясь выбраться, он обрушил машину с домкрата и в результате полученных повреждений скончался. Его тело обнаружила дочь, которой позвонили обеспокоенные коллеги мужчины, когда он не вышел на работу.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.Фото: buryatia.sledcom.ru