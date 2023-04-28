Жители Бурятии опасаются нового роста цен на продовольствие

В Бурятии продолжает дорожать плодоовощная продукция. Старые запасы прошлогоднего урожая заканчиваются, новые поступают с обновленными ценниками.Основные поставщики тех же фруктов и овощей в Бурятию - Азербайджан, Турция, Китай, Эквадор, республики Средней Азии - не упускают момента для того, чтобы нажиться на сезонной нехватке плодоовощной продукции.- В марте яблоки были по 100-130 рублей, а сегодня их цена доходит до 200 рублей, - жалуются в соцсетях улан-удэнские потребители.Между тем с начала года, по данным Росстата, в Бурятии по группе продовольственных товаров более всего выросли цены на плодоовощную продукцию, увеличившись на 14,5%. В том числе на лук репчатый - в 1,8 раза, капусту белокочанную - в 1,7 раза, виноград - в 1,5 раза, помидоры свежие - в 1,4 раза, зелень свежую – на 23,8%, свеклу столовую – на 14,5%, груши – на 14,2%, картофель – на 12,1%, бананы – на 10,7%, морковь – на 9,8%. Снижение цен произошло лишь на апельсины (на 16,6%), ягоды замороженные (на 5,6%), огурцы свежие (на 4,2%), лимоны (на 3,1%).Также, по данным Росстата, подорожали: куриные яйца - на 3,6%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 3,3%, в том числе хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – на 4,6%, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные – на 4,2%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 4,0%.Из других продовольственных товаров наблюдался рост цен на: баранину (кроме бескостного мяса) на 11,0%, йогурт – на 10,2%, икру лососевых рыб отечественную – на 8,7%, варенье, джем, повидло – на 8,4%, креветки мороженые неразделанные, шоколад – на 7,2%, рыбу соленую, маринованную, копченую – на 6,9%, напитки газированные – на 6,4%.Тем не менее статистики в марте зафиксировали в Бурятии снижение цен на: крупы и бобовые (-5,3%), хлопья «Геркулес» – на 10,6%, горох и фасоль – на 10,5%, пшено – на 2,1%, рис шлифованный – на 2%.Цены на сахар снизились на 3,2%, масло подсолнечное – на 1,1%, оливковое – на 7,1%.Из других продовольственных товаров снижение цен произошло на: сливки питьевые – на 7,3%, молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности – на 7,0%, кофе натуральный растворимый – на 5,5%, хлопья из злаков (сухие завтраки) – на 5,3%, окорочка куриные, рыбу охлажденную – на 4,8 %.Аналитики объясняют снижение цен по некоторым позициям сдержанным поведением потребителей. После резкого подорожания товара в 2022 году жители Бурятии стали экономить на некоторых видах продовольствия и товары из-за низкого спроса не находили покупателей. А цены снижались.Сегодня потребители с нетерпением ждут июня, когда на прилавки начнет поступать свежая отечественная плодоовощная продукция. А цены могут снизиться. Между тем эти ожидания могут не оправдаться.- О снижении цен на продовольствие летом 2023 года можно забыть, поскольку из-за существенной девальвации рубля оптовые цены на импортное продовольствие уже поднялись, а рассчитывать на то, что отечественные сельхозпроизводители будут продавать по старым ценам, весьма наивно. Более того, они только ждут момента, чтобы переписать ценники, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.По его словам, «пока все работает на удорожание: не только девальвация рубля, но и усложнение логистики поставок продуктов в Россию из-за торговых антироссийских барьеров. Напомним, что недавно США и страны G7 заявили о возможности полного запрета на экспорт товаров в РФ, пишет Bloomberg. Тем не менее поставку лекарств и продовольствия в Россию западные страны пока намерены сохранить.Фото: «Номер один»