В Улан-Удэ пенсионерка отсудила у комбината по благоустройству 200 тысяч за сломанную руку

Улан-удэнка обратилась в Железнодорожный районный суд с требованием о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда с комбината по благоустройству. Горожанка просила взыскать с предприятия 8 834 рубля в счет возмещения материального вреда и 500 тысяч в счет морального ущерба.

Однажды весенним днем горожанка шла по тротуару и внезапно запнулась и упала, споткнувшись о выступающий металлический штырь. Он был вбит между плитками тротуара. В результате женщина сломала правую руку.

На сегодняшний день у женщины наблюдается контрактура локтевого сустава (стойкое ограничение движений в суставе), женщину часто беспокоит боль в локте, дискомфорт во время движений.

До получения травмы истец работала, чтобы иметь дополнительный доход к своей пенсии. Падение привело к значительной стойкой утрате общей трудоспособности не менее чем на одну треть.

На суде представитель ответчика комбината по благоустройству с исковыми требованиями не согласилась.

«Суду пояснила, что на участке, где упала женщина, скамейки устанавливались в апреле 2021 года, ответчик проводит лишь уборку на данной территории. Кроме того, не представлены доказательства, что материальные расходы понесены в связи с падением, считает моральный вред чрезмерно завышенным», - указано в деле.

Суд указал, ответчик свои обязанности по благоустройству переданного ему имущества исполняет ненадлежащим образом. «При уборке территории своевременно не удалил металлический штырь или не огородил место будущих работ по установке скамейки. Из представленных фотографий видно, что скамейка прикреплялась к аналогичному металлическому штырю, что послужил причиной падения истца», - следует из материалов дела.

Таким образом, суд находит, что установлена причинно-следственная связь между ненадлежащим содержанием тротуара, прилегающего к автомобильной дороге и полученной женщиной травмой.

Суд постановил требования горожанки удовлетворить частично: взыскать с комбината по благоустройству 200 000 рублей в пользу горожанки в качестве компенсации морального вреда и материальный ущерб в размере 2838 руб.





Фото: "Номер один"