Общество 01.05.2023 в 09:00

Возврат денег за отмененный концерт

Как это сделать?
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Текст: Номер один
Возврат денег за отмененный концерт
Номер один

Вопрос: «В нашем городе отменили концерт, билеты на который мы уже купили. Можно ли вернуть деньги?» 

Евгения М.

При отмене или переносе мероприятия можно потребовать у организатора:

- вернуть деньги за билет;

- возместить траты за сервисный сбор - процент, который добавляют к финальной стоимости билета посредники, например, сайты-агрегаторы и т. д.

Чтобы получить деньги за билет, необходимо направить организатору мероприятия письменную претензию о возврате средств. Написать ее помогут специалисты Роспотребнадзора в территориальных органах службы или в консультационных центрах по защите прав потребителей.

 Также можно найти образец заявления в интернете - при заполнении можно сослаться на право полного возмещения убытков, прописанное в законе «О защите прав потребителей». Необходимо отправить документ почтовой или электронной связью, если есть возможность - вручить лично. Если организатор игнорирует претензию или отказывает в возврате, можно обратиться с заявлением в суд. На этом этапе разбирательства специалисты Роспотребнадзора помогут составить исковое заявление и собрать необходимые документы.

Если концерт не отменен, а перенесен, стоит сохранить билет - он будет действителен в день проведения события.

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