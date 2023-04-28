В Улан-Удэ уже поспела редиска. Пока за колючей проволокой

В Улан-Удэ в колонии-поселении №3 начался сбор первого урожая редиса, руколы, салата, укропа и кинзы, высаженных в теплицах учреждения в начале апреля, сообщили в республиканском управлении ФССП.Теплицы покрыты современными материалами, в них подключены специальные системы освещения и отопления, чтобы сельскохозяйственные культуры не погибали от перепада температур и атмосферных осадков.Выращиванием овощей в исправительном учреждении занимаются осужденные, которые проводят полный цикл сельскохозяйственных работ от посадки семян до сбора готовой продукции.Снятый урожай пойдет в первую очередь на самообеспечение учреждений, что позволит разнообразить меню осужденных. Также продукция востребована у сторонних потребителей, поскольку выращивается без применения удобрений и стимуляторов роста, а поэтому является экологически чистой.Развитие растениеводства в учреждениях исправительной системы позволяет создать дополнительные рабочие места для осужденных, в первую очередь для тех, кто выплачивает исковые и алиментные обязательства.Фото: УФСИН по Бурятии