Общество 28.04.2023 в 09:36

В Улан-Удэ уже поспела редиска. Пока за колючей проволокой

В  колонии-поселении № 3 собрали первый урожай овощей и зелени
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ уже поспела редиска. Пока за колючей проволокой
В Улан-Удэ в колонии-поселении №3 начался сбор первого урожая редиса, руколы, салата, укропа и кинзы, высаженных в теплицах учреждения в начале апреля, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Теплицы покрыты современными материалами, в них подключены специальные системы освещения и отопления, чтобы сельскохозяйственные культуры не погибали от перепада температур и атмосферных осадков.

Выращиванием овощей в исправительном учреждении занимаются осужденные, которые проводят полный цикл сельскохозяйственных работ от посадки семян до сбора готовой продукции.

Снятый урожай пойдет в первую очередь на самообеспечение учреждений, что позволит разнообразить меню осужденных. Также продукция востребована у сторонних потребителей, поскольку выращивается без применения удобрений и стимуляторов роста, а поэтому является экологически чистой.

Развитие растениеводства в учреждениях исправительной системы позволяет создать дополнительные рабочие места для осужденных, в первую очередь для тех, кто выплачивает исковые и алиментные обязательства.

Фото: УФСИН по Бурятии
Теги
ФСИН овощи урожай

Все новости

В Улан-Удэ приставы задержали больного туберкулезом
28.04.2023 в 10:12
В Улан-Удэ пьяная автоледи протаранила столб
28.04.2023 в 09:56
Участники СВО пообщались с родными в Улан-Удэ
28.04.2023 в 09:50
В Сотниково открылась новая школа на 250 мест
28.04.2023 в 09:42
В Улан-Удэ уже поспела редиска. Пока за колючей проволокой
28.04.2023 в 09:36
Жительница Улан-Удэ из мести сожгла дом знакомого
28.04.2023 в 09:23
Лучшие месяцы для отпуска в 2023 году
28.04.2023 в 09:00
Мужчина с ребенком погибли на пожаре в Улан-Удэ
28.04.2023 в 07:35
Жители Бурятии опасаются нового роста цен на продовольствие
28.04.2023 в 06:00
В Улан-Удэ пенсионерка отсудила у комбината по благоустройству 200 тысяч за сломанную руку
27.04.2023 в 17:57
ЗУРХАЙ
с 26 апреля по 2 мая

Читайте также
В Улан-Удэ приставы задержали больного туберкулезом
Опасным больным занималось специализированное отделение розыска
28.04.2023 в 10:12
Участники СВО пообщались с родными в Улан-Удэ
Телемост проведен в республиканском военкомате
28.04.2023 в 09:50
В Сотниково открылась новая школа на 250 мест
Поздравить учителей и школьников приехал глава Бурятии Алексей Цыденов
28.04.2023 в 09:42
Лучшие месяцы для отпуска в 2023 году
Когда выгодно брать?
28.04.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru