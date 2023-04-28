В Сотниково открылась новая школа на 250 мест

- С учетом этого и следующего года у нас будет 40 новых школ в республике. Очень радостно, когда наши дети идут в новую школу, когда у них есть все для того, чтобы они могли хорошо учиться, готовить себя к долгому, счастливому жизненному пути. Но учат детей не стены, а учителя и педагоги. Мы создаем условия, а дети у них в руках. Хочется, чтобы у наших детей было достойное, современное образование. Все, что мы сегодня в республике делаем, такие значимые объекты – школы, детские сады, дороги, объекты культуры, делается в рамках национальных проектов, которые запустил наш президент Владимир Путин. Очень много его прямых поручений по республике. Мы чувствуем на себе поддержку президента, его внимание по всем наиболее острым вопросам. С такой поддержкой у нас все получится, - отметил Алексей Цыденов.





В трехэтажном здании помимо учебных кабинетов с необходимым оборудованием расположились мастерские дерево- и металлообработки, столовая, медицинский блок, читальный зал, спортзал с тренерской и душевыми для обучающихся, актовый зал на 110 мест.





- Наше большое сообщество родителей, конечно, сегодня очень довольно. Мы рады, что у нас появилось дополнительное здание. Школа красивая, светлая, современная. Рады, что не будет третьей смены, - делится эмоциями мама двух учеников Туяна.





На территории школы расположен спортивный комплекс с футбольным полем, покрытым зеленой искусственной травой, с волейбольной и баскетбольной площадками, а также с детской площадкой.





Новый корпус Сотниковской школы, рассчитанный на 250 учеников, открылся 27 апреля. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, строительство объекта велось в рамках нацпроекта «Образование», стоимость составила почти 483 млн рублей. На территории школы также оборудовано футбольное поле, спортивные и детские площадки. Оценить результат и поздравить учителей и школьников приехал глава Бурятии Алексей Цыденов.- Новый корпус очень красивый, современный, просторный. Мне все здесь нравится. Но для меня самое главное – новые спортивные площадки. Территория школа стала намного красивее, чем раньше. Мы с друзьями будем здесь очень много играть, - поделился впечатлениями ученик 4 класса Ардан.Фото: пресс-служба правительства Бурятии