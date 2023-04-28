Участники СВО пообщались с родными в Улан-Удэ

Благодаря телемосту, который состоялся в республиканском военкомате Бурятии, военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, и их родные и близкие смогли пообщаться в режиме онлайн, сообщили в пресс-службе ВВО.Со своими сыновьями, мужьями, отцами и братьями смогли пообщаться семьи из разных районов Бурятии. Близкие военнослужащих рассказали как у них дела, рассказали о помощи, которую оказывают им пункты военно-социальной поддержки ВВО развернутые в воинских частях и соединениях округа на территории республики. Кроме того, родные пожелали защитникам Отечества скорейшего возвращения домой с победой, а главное живыми и здоровыми.Военнослужащие, уверили, что у них есть все необходимое для выполнения поставленных задач, а также поблагодарили командование объединения за организацию видеоконференции. Кроме того, военнослужащие сообщили, что в скором времени смогут получить отпуск и прибыть домой.Помимо этого, в ходе проведения телемоста родственники защитников Отечества смогли задать интересующие вопросы представителям командования.Фото: unsplash.com