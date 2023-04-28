В Улан-Удэ приставы задержали больного туберкулезом

В Улан-Удэ судебные приставы разыскали больного туберкулезом, скрывавшегося от лечения. По решению суда горожанина должны были принудительно госпитализировать в противотуберкулезный диспансер на срок до 20 месяцев. Мужчина, который и до этого уклонялся от обследования и лечения, постановление служителей Фемиды решил проигнорировать.Принудительным исполнением судебного решения занимались в Железнодорожном отделении судебных приставов по Улан-Удэ. После возбуждения исполнительного производства судебный пристав установил, что по месту жительства гражданин не появляется. Родственники о его местонахождении ничего не знают.«Когда выяснилось, что опасно больной скрывается, оперативно было вынесено постановление о временном запрете на его выезд из России, а дело передано в специализированное отделение розыска», - рассказал главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.В результате улан-удэнец был найден и принудительно госпитализирован в Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им Г.Д. Дугаровой, где ему предстоит пройти обследование и длительный курс лечения.Фото: pixabay.com