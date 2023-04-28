Общество 28.04.2023 в 11:36

Не изволите ли доплатить?

Россияне мечтают о пенсии в размере 47 тыс рублей в месяц
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Текст: Номер один
Не изволите ли доплатить?
Достойная пенсия, по мнению россиян, в среднем составляет 47 тыс руб в месяц, за пять месяцев пенсионные притязания увеличились на 1,3%, сообщает результаты своего опроса портал SuperJob.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года были проиндексированы на 4,8%, социальные пенсии — с 1 апреля 2023 года на 3,3%. Реальная же сумма средней пенсии по стране в 2,5 раза меньше той, что считают достойной, и составляла в декабре 2022 года 18 552 руб 13 коп.

Среднестатистический россиянин, рассуждая о достойном уровне пенсионного обеспечения в старости, называет сумму в 47 тыс руб в месяц. Притязания мужчин выше, чем у женщин: 47,6 и 46,3 тыс руб соответственно. Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем больше сумма, которую они называют достойной: 46 тыс руб среди россиян моложе 34 лет и 47,6 тыс руб среди тех, кому от 45 лет; 44,3 тыс руб среди зарабатывающих до 50 000 руб и 49,4 тыс руб среди граждан с зарплатой от 80 000 руб.

Лидирующие позиции по величине пенсионных ожиданий занимает столица: москвичи считают достойной пенсию в размере 51,3 тыс руб в месяц. На втором месте — Санкт-Петербург (48,7 тыс руб), на третьем — Тюмень (47,7 тыс руб). Самые скромные запросы — у жителей Ярославля (42 тыс руб) и Ижевска (42,2 тыс руб в месяц).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из 369 населенных пунктов всех округов страны. Время проведения: 3-26 апреля 2023 года. Размер выборки: 1 600 респондентов

Фото: pixabay.com
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пенсии размер ожидания опрос

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