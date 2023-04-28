Три города Бурятии получат крупные суммы на благоустройство

Гусиноозерск, Закаменск и Северобайкальск победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Как сообщили в Минстрое Бурятии, благодаря победе в конкурсе города получат существенную материальную поддержку для благоустройства общественных пространств.







Конкурс проводится с 2018 года и реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В нем участвовали малые города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.







Так, город Закаменск преобразит центральный бульвар. Общественное пространство разделят на четыре зоны. Первая - пешеходный бульвар, который разместит в себе зону отдыха и парковку. Во второй и третьей зоне будет расположен амфитеатр и малые архитектурные формы. И самая многофункциональная зона - четвертая. Она вместит в себя сквер рядом с детской поликлиникой и игровую площадку.Северобайкальск продолжит благоустройство прибрежного парка «Северное сияние». Это уже второй этап работ. Первый был реализован также благодаря участию во Всероссийском конкурсе. В этот раз здесь планируют установить многоярусные скамейки, индивидуально разработанные деревянные архитектурные формы, информационные стенды о жителях БАМа и многое другое.А в Гусиноозерске облагородят центральную часть по улице Ленина. Здесь планируется установить амфитеатр, арт-объект в виде гусей, навес с качелями, стелу, организовать парковку, а на тротуарах предложено высадить защитное от транспорта озеленение.«Сразу три наших города смогли победить в столь значимом конкурсе, который дает существенный толчок развитию малых городов. Отмечу, что всего города Бурятии выиграли 350 млн рублей. 150 млн рублей – Северобайкальск. Гусиноозерск и Закаменск - по 100 млн рублей. Эта заслуженная победа произошла исключительно благодаря слаженной работе наших жителей, муниципалитетов, архитекторов, центра компетенции по вопросам городской среды и нашего министерства», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Проекты благоустройства будут реализованы в ближайшие два года.«По сложившейся традиции территории для участия в конкурсе выбирали жители городов. Концепции благоустройства, которые разработали архитекторы, также проходили обязательное согласование с гражданами. В городах проходили встречи с жителями, где они высказывали свое мнение, какое наполнение они хотят на этих территориях. Для кого-то было важнее обустроить пешеходные тротуары, для кого-то места для отдыха, кому-то не хватает мест для проведения мероприятий, а кому-то озеленения. Мы постарались провести анализ и учесть все пожелания», - рассказала руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.Как отметили в Минстрое, Бурятия уже пятый раз побеждает во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов.Фото: Минстрой Бурятии