Общество 28.04.2023 в 16:30
Три города Бурятии получат крупные суммы на благоустройство
Республика пятый раз победила во Всероссийском конкурсе проектов комфортной среды
Текст: Константин Воронов
Гусиноозерск, Закаменск и Северобайкальск победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Как сообщили в Минстрое Бурятии, благодаря победе в конкурсе города получат существенную материальную поддержку для благоустройства общественных пространств.
Северобайкальск продолжит благоустройство прибрежного парка «Северное сияние». Это уже второй этап работ. Первый был реализован также благодаря участию во Всероссийском конкурсе. В этот раз здесь планируют установить многоярусные скамейки, индивидуально разработанные деревянные архитектурные формы, информационные стенды о жителях БАМа и многое другое.
А в Гусиноозерске облагородят центральную часть по улице Ленина. Здесь планируется установить амфитеатр, арт-объект в виде гусей, навес с качелями, стелу, организовать парковку, а на тротуарах предложено высадить защитное от транспорта озеленение.
«Сразу три наших города смогли победить в столь значимом конкурсе, который дает существенный толчок развитию малых городов. Отмечу, что всего города Бурятии выиграли 350 млн рублей. 150 млн рублей – Северобайкальск. Гусиноозерск и Закаменск - по 100 млн рублей. Эта заслуженная победа произошла исключительно благодаря слаженной работе наших жителей, муниципалитетов, архитекторов, центра компетенции по вопросам городской среды и нашего министерства», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Проекты благоустройства будут реализованы в ближайшие два года.
«По сложившейся традиции территории для участия в конкурсе выбирали жители городов. Концепции благоустройства, которые разработали архитекторы, также проходили обязательное согласование с гражданами. В городах проходили встречи с жителями, где они высказывали свое мнение, какое наполнение они хотят на этих территориях. Для кого-то было важнее обустроить пешеходные тротуары, для кого-то места для отдыха, кому-то не хватает мест для проведения мероприятий, а кому-то озеленения. Мы постарались провести анализ и учесть все пожелания», - рассказала руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.
Конкурс проводится с 2018 года и реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В нем участвовали малые города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.
Фото: Минстрой Бурятии
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