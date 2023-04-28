Общество 28.04.2023 в 17:19
СФР обнародовал график доставки пенсий и пособий в мае
В связи с выходными и праздниками выплата пенсий в мае будет произведена следующим образом
Текст: Номер один
- 5 мая получателям пенсий через банки с датой доставки 6 число;
- 12 мая получателям пенсий через банки с датой доставки 14 число;
- 19 мая получателям пенсий через банки с датой доставки 21 число;
Доставка пенсий через отделения почтовой связи будет вестись по графику работы «Почты России» (уточнять в отделениях по месту жительства).
3 мая, по графику, будет произведена выплата за апрель получателям:
-Единого пособия получателям на детей от 0 до 17 лет, и будущим мамам;
-Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;
-Ежемесячного пособия на первого ребенка до 3 лет, рожденного до 1 января 2023 года.
4 мая, в связи с выходными днями, будет осуществлена выплата пособий по коду за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам.
С мая 2023 года изменится дата доставки ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата за май будет осуществлена 5 июня.
Фото: СФР
- 12 мая получателям пенсий через банки с датой доставки 14 число;
- 19 мая получателям пенсий через банки с датой доставки 21 число;
Доставка пенсий через отделения почтовой связи будет вестись по графику работы «Почты России» (уточнять в отделениях по месту жительства).
3 мая, по графику, будет произведена выплата за апрель получателям:
-Единого пособия получателям на детей от 0 до 17 лет, и будущим мамам;
-Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;
-Ежемесячного пособия на первого ребенка до 3 лет, рожденного до 1 января 2023 года.
4 мая, в связи с выходными днями, будет осуществлена выплата пособий по коду за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам.
С мая 2023 года изменится дата доставки ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата за май будет осуществлена 5 июня.
Фото: СФР