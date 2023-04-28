Общество 28.04.2023 в 17:19

СФР обнародовал график доставки пенсий и пособий в мае

В связи с выходными и праздниками выплата пенсий  в мае  будет произведена следующим образом
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Текст: Номер один
СФР обнародовал график доставки пенсий и пособий в мае
- 5 мая получателям пенсий через банки с датой доставки 6 число;

- 12 мая получателям пенсий через банки с датой доставки 14 число;

- 19 мая получателям пенсий через банки с датой доставки 21 число;

Доставка пенсий через отделения почтовой связи будет вестись по графику работы «Почты России»  (уточнять в отделениях по месту жительства).

3 мая, по графику, будет произведена выплата за апрель получателям:

-Единого пособия получателям на  детей от 0 до 17 лет, и будущим мамам;

-Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;

-Ежемесячного  пособия на первого ребенка до 3 лет, рожденного до 1 января 2023 года.

4 мая, в связи с выходными днями, будет осуществлена выплата пособий по коду за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам.

С мая 2023 года изменится дата доставки ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата за май будет осуществлена 5 июня.

Фото: СФР
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