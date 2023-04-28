СФР обнародовал график доставки пенсий и пособий в мае

- 5 мая получателям пенсий через банки с датой доставки 6 число;- 12 мая получателям пенсий через банки с датой доставки 14 число;- 19 мая получателям пенсий через банки с датой доставки 21 число;Доставка пенсий через отделения почтовой связи будет вестись по графику работы «Почты России» (уточнять в отделениях по месту жительства).3 мая, по графику, будет произведена выплата за апрель получателям:-Единого пособия получателям на детей от 0 до 17 лет, и будущим мамам;-Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;-Ежемесячного пособия на первого ребенка до 3 лет, рожденного до 1 января 2023 года.4 мая, в связи с выходными днями, будет осуществлена выплата пособий по коду за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам.С мая 2023 года изменится дата доставки ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата за май будет осуществлена 5 июня.Фото: СФР