Общество 29.04.2023 в 14:15

В Бурятии леса будут усиленно патрулировать на майские праздники

На патрулирование выйдут более 200 работников лесной охраны

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Текст: "Номер один"
В Бурятии леса будут усиленно патрулировать на майские праздники

Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, особое внимание уделят профилактическим мероприятиям. Для пресечения нарушений особого противопожарного режима и предотвращения лесных пожаров патрулирование лесов в предстоящие выходные усилено.

«В праздничные дни ожидается высокий класс пожарной опасности. Коллеги, не расслабляемся. Ситуация может измениться ежеминутно. Когда все будут отдыхать, мы с вами будем работать. В первую очередь - работа на профилактику, не на составление протоколов, а на профилактику. Если люди не понимают - составляем протоколы», - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

На патрулирование лесов выйдут более 200 работников лесной охраны, также задействована система космомониторинга, которая позволяет отображать возгорания в режиме реального времени. Кроме этого, в праздничные выходные дни будет проводиться авиапатрулирование, особенно в тех местах, где жители чаще выезжают на пикники.


Фото: "Номер один"

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