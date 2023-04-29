В Бурятии простятся с погибшим на СВО командиром взвода

При выполнении боевой задачи в составе разведгруппы в ходе специальной военной операции героически погиб 25 февраля Владимир Николаевич Хабусов.

Владимир Николаевич родился 3 мая 2000 года в селе Корсаково в многодетной семье Хабусова Николая Николаевича и Светланы Эдуардовны, был старшим сыном и любимым братом для сестры и двух младших братьев.

В 2017 году Владимир Хабусов с отличием и золотой медалью «За особые успехи в учении» окончил Кижингинскую школу.

Чувство патриотизма, долга и справедливости вылились в стремление стать офицером российской армии. Следуя мечте, поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.

Курсант Владимир Хабусов представлял училище в различных олимпиадах, соревнованиях. На его счету множество наград, побед в соревнованиях, медалей и грамот. Молодой человек не останавливался на достигнутом и постоянно совершенствовал свои знания и умения в военном деле. Принимал участие в международном танковом биатлоне в г. Чебаркуль.

После окончания училища Владимира по распределению направили на службу в г. Уссурийск в 114 мотострелковый полк, где он был назначен командиром взвода мобилизованных. Обучал бойцов для прохождения военной службы на СВО.

В подчинении были взрослые мужчины, почти ровесники отца Володи. Вникал в потребности бойцов, был честным и открытым командиром, способным в любой момент поднять моральный дух личного состава.

В ноябре 2022 года Владимир Хабусов вместе со своим взводом был направлен на специальную военную операцию.

За самоотверженность, проявленное мужество и отвагу гвардии лейтенант Владимир Николаевич Хабусов награждён Орденом Мужества посмертно.

Прощание пройдёт 30 апреля в с. Корсаков. Митинг состоится в 14.00 около Дома культуры села Корсаково — ул. Школьная, д. 3, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».