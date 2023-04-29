В Улан-Удэ ищут дом для спасенной из туалета кошки

В июле 2022 года 13-летняя жительница Улан-Удэ Кристина спасла кошку, которая упала в уличный туалет и просидела там несколько дней. Спасенное животное девочка окрестила Вонькой.

Волонтеры фонда «Собака счастья» подлечили кошечку и дали ей новое имя – Аника.

«Сейчас это гордая мадам, которая вальяжно расхаживает по дому и с укором смотрит, если вдруг вспомнили ее старое имя - Вонька! Поэтому теперь она - Аника. О таком неловком периоде в жизни, которое она провела на дне уличного туалета - забыли, болячки все вылечили, набрали пару кг., обросли мягкой и пушистой шерстью. И теперь готовы к поиску дома, друзья!» - пишут волонтеры.

Аника - тихая и спокойная кошка, с мудрым взглядом. Играть она особо не любит, любимое занятие - обходить территорию и важно заглядывать в глаза человеку, с намеком, что пока что ей все нравится, но конечно надо еще постараться.

Аника - красотка, очень воспитанная, дружит с лотком, нежная и очень нуждается в своем человеке! Тех, кто хочет забрать Анику себе, могут связаться с представителями организации через официальную страницу «Собака счастья» во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.



Фото: "Собака счастья"