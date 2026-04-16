Общество 16.04.2026 в 10:40

В Улан-Удэ объявлен розыск 16-летней девушки

Дома она не появлялась уже три дня
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ разыскивается 16-летняя Алина Дугарова, которая утром 13 апреля ушла из дома по ул. Геологическая и до настоящего времени не вернулась. Ее местонахождение не известно, сообщают в полиции республики.

Приметы: девушка азиатской внешности, среднего телосложения, рост 160 см, карие глаза, черные волосы чуть ниже плеч.

Была одета в черную куртку без капюшона, коричневую кофту, черные широкие брюки и черные кроссовки. С собой имела дамскую сумку.

При наличии информации о разыскиваемой или ее местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8(3012) 29-24-20 или 102.

Фото: МВД РБ

