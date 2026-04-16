Помилованный участник СВО в Чите убил приятеля из ревности

Прокуратура в Чите запросила 18,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима для 34-летнего ветерана СВО Эдуарда Дементьева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью.

Сообщается, что мужчина в порыве ревности зарезал человека, причинив 24 ножевых ранения, и снимал истязания на телефон. Об этом сообщает портал «Чита.ру». После отбытия основного наказания ему также будет ограничена свобода на два года.

Прокурор обосновал свое требование негативной характеристикой подсудимого и его предыдущими судимостями. Он также попросил учесть состояние алкогольного опьянения обвиняемого во время совершения преступления как отягчающее обстоятельство. В качестве смягчающих обстоятельств были упомянуты признание вины, раскаяние и участие в СВО.

ЧП произошло 10 мая 2025 года. По данным следствия, Дементьев и потерпевший познакомились на улице и стали выпивать в квартире. Там Дементьев показал собутыльнику фотографии и видео своей возлюбленной. Потерпевший заявил, что недавно познакомился с этой женщиной. В ответ Дементьев нанес ему 24 ножевых ранения, снял происходящее на видео и отправил своей девушке. Утром женщина вызвала полицию. В суде она пояснила, что не была знакома с убитым.

Известно, что Эдуард Дементьев до 2023 года отбывал наказание в колонии, затем был помилован президентом и отправился на СВО. Через полгода службы он вернулся в Читу и до данного инцидента успел получить две судимости за кражу. Криминальные наклонности оказались сильнее, соответственно, исправления не произошло и шанс начать нормальную жизнь подсудимый упустил.