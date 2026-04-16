Происшествия 16.04.2026 в 10:34

Помилованный участник СВО в Чите убил приятеля из ревности

Прокуратура настаивает на суровом наказании с учетом отягчающих обстоятельств
Текст: Иван Иванов
Прокуратура в Чите запросила 18,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима для 34-летнего ветерана СВО Эдуарда Дементьева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью.

Сообщается, что мужчина в порыве ревности зарезал человека, причинив 24 ножевых ранения, и снимал истязания на телефон. Об этом сообщает портал «Чита.ру». После отбытия основного наказания ему также будет ограничена свобода на два года.

Прокурор обосновал свое требование негативной характеристикой подсудимого и его предыдущими судимостями. Он также попросил учесть состояние алкогольного опьянения обвиняемого во время совершения преступления как отягчающее обстоятельство. В качестве смягчающих обстоятельств были упомянуты признание вины, раскаяние и участие в СВО.

ЧП произошло 10 мая 2025 года. По данным следствия, Дементьев и потерпевший познакомились на улице и стали выпивать в квартире. Там Дементьев показал собутыльнику фотографии и видео своей возлюбленной. Потерпевший заявил, что недавно познакомился с этой женщиной. В ответ Дементьев нанес ему 24 ножевых ранения, снял происходящее на видео и отправил своей девушке. Утром женщина вызвала полицию. В суде она пояснила, что не была знакома с убитым.

Известно, что Эдуард Дементьев до 2023 года отбывал наказание в колонии, затем был помилован президентом и отправился на СВО. Через полгода службы он вернулся в Читу и до данного инцидента успел получить две судимости за кражу. Криминальные наклонности оказались сильнее, соответственно, исправления не произошло и шанс начать нормальную жизнь подсудимый упустил.

Все новости

Телефоны жителей Улан-Удэ испарились вслед за рюмкой
16.04.2026 в 13:21
Студент из Бурятии получил 50 тысяч рублей за тигра
16.04.2026 в 13:07
В Улан-Удэ снова ожидается снег и сильный ветер
16.04.2026 в 12:48
В Улан-Удэ заметили огромную стаю бакланов
16.04.2026 в 12:46
На площади Советов в Улан-Удэ проходит масштабная головомойка
16.04.2026 в 12:29
В Бурятии с экс-главы поселения взыскали 155 тысяч рублей ущерба
16.04.2026 в 12:28
68-летнего убийцу в Бурятии осудили на 11 лет
16.04.2026 в 12:12
Крупное месторождение нефти и газа нашли в Забайкалье
16.04.2026 в 12:08
В Бурятии одинокие пенсионерки могут вызвать «Дедушку на час»
16.04.2026 в 12:02
Монгольский коксующийся уголь понравился индийцам
16.04.2026 в 11:50
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ мужчина провалился под лед, катаясь на лыжах
Тонущего горе-экстремала заметили на водоеме в районе улицы Бабушкина
16.04.2026 в 11:22
90-летняя жительница Бурятии пострадала в перевернувшейся иномарке
Авария случилась в селе Хасурта
16.04.2026 в 10:23
В Бурятии обед пастухов обернулся пожаром
Мужчины оставили непотушенный костёр
16.04.2026 в 08:32
В Улан-Удэ четыре человека пострадали в лобовом ДТП
Иномарки столкнулись на улице Мокрова
15.04.2026 в 16:33
Следующая новость
