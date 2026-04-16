Бурятские армрестлеры завоевали медали чемпионата России

Спортсмены из Бурятии показали выдающиеся результаты на XXXV Чемпионате России по армрестлингу, завоевав сразу три медали и подтвердив высокий уровень подготовки.

Среди победителей два представителя нашей республики. Это Вадим Эседов, занявший 2-е место (правая рука) и 3-е место (левая рука), в весовой категории до 70 кг. И Сергей Кадушкин с 1-м местом в весовой категории до 100 кг (ветераны, 50+).

- Чемпионат прошёл в городе Орёл. В турнире приняли участие более 500 спортсменов из 61 региона России. Поздравляем спортсменов и их тренеров с достойным выступлением и желаем новых побед на всероссийских и международных стартах, - сообщили в минспорта республики.

