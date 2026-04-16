Спорт 16.04.2026 в 11:03

Бурятские армрестлеры завоевали медали чемпионата России

Два спортсмена принесли республике три медали
Текст: Елена Кокорина
Бурятские армрестлеры завоевали медали чемпионата России

Спортсмены из Бурятии показали выдающиеся результаты на XXXV Чемпионате России по армрестлингу, завоевав сразу три медали и подтвердив высокий уровень подготовки.

Среди победителей два представителя нашей республики. Это Вадим Эседов, занявший 2-е место (правая рука) и 3-е место (левая рука), в весовой категории до 70 кг. И Сергей Кадушкин с 1-м местом в весовой категории до 100 кг (ветераны, 50+).

 - Чемпионат прошёл в городе Орёл.  В турнире приняли участие более 500 спортсменов из 61 региона России. Поздравляем спортсменов и их тренеров с достойным выступлением и желаем новых побед на всероссийских и международных стартах, - сообщили в минспорта республики.

Фото: минспорт РБ

Все новости

Телефоны жителей Улан-Удэ испарились вслед за рюмкой
16.04.2026 в 13:21
Студент из Бурятии получил 50 тысяч рублей за тигра
16.04.2026 в 13:07
В Улан-Удэ снова ожидается снег и сильный ветер
16.04.2026 в 12:48
В Улан-Удэ заметили огромную стаю бакланов
16.04.2026 в 12:46
На площади Советов в Улан-Удэ проходит масштабная головомойка
16.04.2026 в 12:29
В Бурятии с экс-главы поселения взыскали 155 тысяч рублей ущерба
16.04.2026 в 12:28
68-летнего убийцу в Бурятии осудили на 11 лет
16.04.2026 в 12:12
Крупное месторождение нефти и газа нашли в Забайкалье
16.04.2026 в 12:08
В Бурятии одинокие пенсионерки могут вызвать «Дедушку на час»
16.04.2026 в 12:02
Монгольский коксующийся уголь понравился индийцам
16.04.2026 в 11:50
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
Бурятские боксёры стали лучшими на Дальнем Востоке
Спортсмены завоевали два золота и серебро на первенстве ДФО
15.04.2026 в 10:58
Пловец из Бурятии обошёл 700 соперников и взял два золота
Победителя всероссийских соревнований и его тренера поздравили в минспорта
15.04.2026 в 09:53
Спортсмены из Бурятии завоевали 8 медалей на первенстве России
Соревнования по ушу прошли в Москве
15.04.2026 в 09:08
Сотрудник вневедомственной охраны из Бурятии стал призером международного турнира
На соревнованиях по бурятской борьбе он завоевал серебро
14.04.2026 в 15:56
Следующая новость
