В Бурятии появятся три новые видеокамеры на дорогах

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) Бурятии сообщает о планах установки новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщается в телеграмм-канале ведомства. Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах региона.

Новые комплексы будут размещены в следующих районах и по адресам:

Вблизи села Ключи (22 км +250 м автодороги А-340 «Улан-Удэ-Кяхта - граница с Монголией»)

Вблизи села Тохой (82 км +370 м по той же дороге)

В селе Субуктуй (187 км +058 м по той же дороге)

На этих участках будут автоматически фиксировать выезд на встречную полосу, за что водителям грозит штраф в размере 7 500 рублей.

Более подробную информацию о местах установки камер и фиксируемых нарушениях можно найти на официальном сайте Госавтоинспекции.