В ДФО хотят строить платные дороги без дублеров

Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК) предложила правительству РФ разрешить строительство платных дорог в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) без обязательного создания бесплатных альтернативных путей. Инициатива мотивирована сложными климатическими и геологическими условиями региона, затрудняющими привлечение инвестиций.

Как сообщает «Коммерсантъ», АИИК предлагает упростить строительство новых и реконструкцию существующих дорог в ДФО, сделав их платными без требования наличия дублера. Представляя инициативу вице-премьеру Юрию Трутневу, ассоциация указала, что из-за «экстремальных» условий региона строительство дублеров экономически нецелесообразно, что тормозит развитие дорожной сети.

Однако отсутствие альтернативы может усилить негативное влияния проектов платных дорог в ДФО. Напомним, что в Москве и Подмосковье платные дороги строятся только при наличии альтернативного бесплатного проезда.