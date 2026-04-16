Общество 16.04.2026 в 10:45

Депутаты Госдумы побоялись выступить против ведьм

Профильный комитет отказался поддержать законопроект о запрете рекламы эзотерических и духовных практик
Текст: Иван Иванов
Депутаты Госдумы побоялись выступить против ведьм
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи отказался поддержать законопроект о запрете рекламы эзотерических и духовных практик, сообщили корреспонденту РБК. Высказывания депутатов свидетельствуют о том, что боязнь столкнуться с общественным настроением и возможной критикой сыграла свою роль.

Депутат Госдумы Марина Ким отметила, что в российском законодательстве отсутствует чёткое определение понятий «услуги оккультно-магического характера». Ведь получается, что это определение можно будет применить к существующим религиям, что будет не совсем верно. Она подчеркнула, что бороться с недобросовестными «ведьмами» и «целителями» уже можно с помощью статьи 38 закона «О рекламе», которая ограничивает распространение недостоверной информации. Ким также добавила, что законопроект не содержит механизмов блокировки ресурсов, распространяющих такие услуги, и не полностью соответствует своему названию.

Кроме того, законопроект, внесённый в апреле 2025 года депутатами от КПРФ и их коллегами из ЛДПР — председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной, Алексеем Корниенко и Андреем Свинцовым, — предназначался для защиты россиян от дезинформации и негативного влияния.

Интересно, что в марте этого года заместитель председателя комитета по информполитике Андрей Свинцов был исключён из рядов ЛДПР. По информации источников, причиной стала его активная позиция по ухудшению доступа россиян к популярным мессенджерам, в том числе Telegram.

