В Бурятии будут судить двух фигурантов скандального дела о ликвидации свалки

В Бурятии перед судом предстанут фигуранты громкого дела о ликвидации свалки в Тункинском нацпарке. Руководителей двух коммерческих организаций обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, даче взятки и отмывании доходов, полученных преступным путем.

Напомним, 17 октября 2022 года нацпарк «Тункинский» и коммерческая организация, зарегистрированная в другом регионе, заключили контракт по ликвидации несанкционированной свалки, стоимость которого составила более 138 млн рублей. Предприниматель решил увести бюджетные средства, занизив объем работ. Для этого он вступил в преступный сговор с руководителем одной из местных коммерческих организаций, заключив с ним договор субподряда.

После фигуранты приступили к очистке территории от мусора. По контракту нужно было избавиться от 53,4 тыс. кубометров отходов, однако они ликвидировали лишь 8,6 тыс. на общую сумму чуть более 45,6 млн рублей. При этом подельники составили и предъявили к оплате акты о выполнении работ в полном объеме.

Директору нацпарка стало известно об этой афере, и он потребовал от подрядчика взятку – более 19 млн рублей за беспрепятственное утверждение платежных документов и приемку работ. Обвиняемые передали ему часть незаконного вознаграждения, 800 тыс. рублей, под видом оплаты фиктивных договоров об оказании различных услуг со сторонним лицом – соучастником преступления со стороны директора.

После утверждения актов выполненных работ на счета подрядчика необоснованно перечислили более 92 млн рублей, которые фигуранты похитили и распорядились по своему усмотрению. Помимо этого, позднее субподрядчик совершил в отношении части похищенных средств финансовую операцию с целью их легализации (отмывания).

«В рамках уголовного дела к обвиняемым предъявлен гражданский иск о взыскании с них причиненного преступлениями ущерба, в размере более 92 млн. рублей. Для его обеспечения на имущество фигурантов и их денежные средства, объем которых покрывает сумму иска, наложен арест. В рамках расследования оба предпринимателя признали вину в полном объеме и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, способствовали следствию при установлении обстоятельств совершенных преступлений», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.

В ходе проведенного предварительного расследования удалось собрать достаточно доказательств. Уголовные дела в отношении предпринимателей с утвержденными обвинительными заключениями направили в суд для рассмотрения по существу.

«Расследование основного уголовного дела в отношении директора национального парка «Тункинский», его заместителя и еще одного соучастника о злоупотреблении должностными полномочиями, их превышении, мошенничестве и получении взяток при исполнении государственных контрактов по ликвидации несанкционированных свалок на территории парка, также находится на завершающей стадии; по ряду других фигурантов уже состоялись обвинительные приговоры», - заключили в следственном ведомстве.