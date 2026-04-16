Общество 16.04.2026 в 11:08

Доверчивая улан-удэнка передала свои «кровные» курьеру из Новосибирской области

Женщина вручила деньги мошеннице возле подъезда своего дома  
A- A+
Текст: Карина Перова
Доверчивая улан-удэнка передала свои «кровные» курьеру из Новосибирской области
Фото: МВД по Бурятии

В полиции Бурятии задержали курьера мошенников, похитивших у жительницы Улан-Удэ более 880 тысяч рублей. На аферистов работала 21-летняя жительница Новосибирской области.

Аферисты начали «обрабатывать» горожанку с 15 марта. Все началось со звонка на стационарный телефон от «сотрудницы мэрии Улан-Удэ». Та убедила женщину продиктовать номер СНИЛС под предлогом вручения медали и получения выплаты в размере 10 тысяч рублей.

На следующий день потерпевшей позвонила «следователь». Собеседница подробно пересказала предыдущий разговор изаявила, что переданные данные якобы используются в противоправных операциях. После улан-удэнку запугали уголовной ответственностью, проведением обыска и блокировкой счетов.

Затем с женщиной связалась «сотрудник банковского надзора». Чтобы «защитить денежные средства», она убедила жительницу снять все сбережения и хранить их наличными, а также потребовала постоянно находиться на связи и не разглашать происходящее. 19 марта потерпевшая обратилась в отделение банка и сняла со счёта более 880 тысяч рублей.

Позже жулики сообщили, мол, деньги нужно передать курьеру для проведения «проверки» и «декларирования». В тот же день доверчивая потерпевшая встретилась возле подъезда своего дома с неизвестной девушкой и вручила ей «наличку».

Выяснилось, что курьер, 21-летняя жительница Новосибирской области, прибыла в Улан-Удэ на самолете. В день преступления она приехала к дому потерпевшей на такси и забрала деньги.

«Оперативники выехали в служебную командировку в Новосибирск, где задержали подозреваемую и доставили её в Улан-Удэ для проведения следственных действий. В настоящее время она помещена в изолятор временного содержания в порядке статьи 91 УПК РФ. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - рассказали в МВД по Бурятии.

Теги
мошенничество МВД

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru