Доверчивая улан-удэнка передала свои «кровные» курьеру из Новосибирской области

В полиции Бурятии задержали курьера мошенников, похитивших у жительницы Улан-Удэ более 880 тысяч рублей. На аферистов работала 21-летняя жительница Новосибирской области.

Аферисты начали «обрабатывать» горожанку с 15 марта. Все началось со звонка на стационарный телефон от «сотрудницы мэрии Улан-Удэ». Та убедила женщину продиктовать номер СНИЛС под предлогом вручения медали и получения выплаты в размере 10 тысяч рублей.

На следующий день потерпевшей позвонила «следователь». Собеседница подробно пересказала предыдущий разговор изаявила, что переданные данные якобы используются в противоправных операциях. После улан-удэнку запугали уголовной ответственностью, проведением обыска и блокировкой счетов.

Затем с женщиной связалась «сотрудник банковского надзора». Чтобы «защитить денежные средства», она убедила жительницу снять все сбережения и хранить их наличными, а также потребовала постоянно находиться на связи и не разглашать происходящее. 19 марта потерпевшая обратилась в отделение банка и сняла со счёта более 880 тысяч рублей.

Позже жулики сообщили, мол, деньги нужно передать курьеру для проведения «проверки» и «декларирования». В тот же день доверчивая потерпевшая встретилась возле подъезда своего дома с неизвестной девушкой и вручила ей «наличку».

Выяснилось, что курьер, 21-летняя жительница Новосибирской области, прибыла в Улан-Удэ на самолете. В день преступления она приехала к дому потерпевшей на такси и забрала деньги.

«Оперативники выехали в служебную командировку в Новосибирск, где задержали подозреваемую и доставили её в Улан-Удэ для проведения следственных действий. В настоящее время она помещена в изолятор временного содержания в порядке статьи 91 УПК РФ. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - рассказали в МВД по Бурятии.