Происшествия 16.04.2026 в 10:23

90-летняя жительница Бурятии пострадала в перевернувшейся иномарке

Авария случилась в селе Хасурта
Текст: Карина Перова
За минувшие сутки в Бурятии случилось 23 ДТП с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.

Так, почти в десять часов утра авария произошла на улице Центральная в селе Хасурта Закаменского района. 35-летняя водитель автомобиля «Хонда Партнер» не справилась с управлением, из-за чего машина слетела с дороги и опрокинулась.

Пострадала 90-летняя пассажирка транспортного средства. Пенсионерку с травмами доставили в медицинское учреждение, сообщили в ГАИ республики.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
