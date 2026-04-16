90-летняя жительница Бурятии пострадала в перевернувшейся иномарке

За минувшие сутки в Бурятии случилось 23 ДТП с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.

Так, почти в десять часов утра авария произошла на улице Центральная в селе Хасурта Закаменского района. 35-летняя водитель автомобиля «Хонда Партнер» не справилась с управлением, из-за чего машина слетела с дороги и опрокинулась.

Пострадала 90-летняя пассажирка транспортного средства. Пенсионерку с травмами доставили в медицинское учреждение, сообщили в ГАИ республики.