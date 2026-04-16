Детский травматизм в Бурятии вырос в три раза

Март 2026 года принёс не только общий рост обращаемости, но и всплеск детского травматизма в Бурятии. Наиболее тревожная динамика наблюдается в статистике травм – если в феврале за помощью обратились 845 детей, то в марте их число выросло до 2802. Таким образом, количество пострадавших увеличилось более чем в 3,3 раза. отмечают в Детской республиканской клинической больнице.

- В приёмно-диагностическое отделение поступило 6135 детей, что на 488 больше, чем в феврале. Показатели по скорой помощи остались на прежнем уровне: в оба месяца было по 606 вызовов. Экстренная госпитализация потребовалась 554 детям (в феврале – 528). Нагрузка на поликлинику также возросла на 6,8%: в марте врачи приняли 4823 пациента, что на 307 больше, чем в феврале, - сообщают в ДРКБ.

